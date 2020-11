Parè. Rifiuti abbandonati nelle piazzole di sosta in galleria: “L’inciviltà non ha limiti”

La segnalazione di un lettore che stava transitando in auto lungo la galleria

VALMADRERA – Cartacce, bottiglie vuote, sacchetti di plastica, persino i resti di uno sgabello. Il triste spettacolo è stato immortalato da un automobilista di passaggio in una delle piazzole di sosta della galleria di Parè.

“E’ sempre brutto oltre che indecoroso vedere rifiuti abbandonati così a lato strada, purtroppo l’inciviltà della gente non ha limiti” il commento del cittadino. “L’amarezza – aggiunge – deriva anche dal fatto in questa galleria sono stati da poco terminati dei lavori di riqualifica, non è rimasta a lungo ‘immacolata’!”.

Oltre alla presenza dei rifiuti è stata anche segnalata la presenza di infiltrazioni lungo le pareti della galleria e conseguenti perdite d’acqua.