Polisportiva Valmadrera, al via l’asta con le maglie autografate di Modric e Thuram

VALMADRERA – E’ partita sulla pagina facebook della Polisportiva Valmadrera 1974 l’asta con le maglie autografate di Modric, pallone d’oro del Milan e di Thuram, attaccante nerazzurro.

Un vero e proprio derby grazie alle 2 maglie arrivate alla Polisportiva grazie a Franco Rusconi, Presidente del Milan Club Valmadrera e ad Ernesto Rusconi, entrambi facenti parte del Comitato per il Campo Sintetico dell’oratorio di Valmadrera.

La maglia di Thuram ha anche il certificato di autenticità ed il cofanetto regalo e per questo motivo è già ad un valore di 280 €, mentre quella di Modric parte da un valore di 100 €.

Per fare l’ offerta è possibile scrivere sulla pagina FB della Polisportiva Valmadrera 1974, sempre aggiornata con le ultime quotazioni raggiunte, oppure mandare un whatsapp al numero 3357294395 (Alberto De Pellegrin). L’asta chiude il 24 dicembre alle ore 12.00 per poterle consegnare nel pomeriggio nel caso si volessero utilizzare come regali natalizi.

Questa è solo una delle iniziative della Polisportiva Valmadrera in questo periodo di feste: da alcune settimane infatti sono in vendita i panettoni e i pandori della Polisportiva Valmadrera ed anche sabato 20 dicembre al mattino presso l’oratorio di Valmadrera sarà possibile ritirare il proprio.

Infine lunedì 22 dicembre alle ore 20.30 presso il Cine Teatro Artesfera ci sarà la Festa di Natale della Polisportiva dedicata al settore giovanile. Dopo i saluti iniziali del Presidente Alberto De Pellegrin, del Parroco Don Isidoro e del Sindaco Cesare Colombo ci sarà lo spettacolo di intrattenimento e magia del mago Adrian, a cui seguirà l’estrazione a premi e il brindisi finale con panettone, pandoro, bibite e spumante.