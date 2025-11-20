Polisportiva Valmadrera. Tornano i panettoni e i pandori natalizi per sostenere lo sport giovanile

Oltre 500 atleti continuano a crescere grazie al supporto della comunità

Panettoni e pandori disponibili per il ritiro sabato 6 dicembre

VALMADRERA – Anche quest’anno la Polisportiva CG Valmadrera propone l’iniziativa dei panettoni e dei pandori natalizi. Con un’offerta di 10 euro è possibile prenotare il proprio dolce. Il ritiro avverrà in oratorio sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 12.

Il ricavato servirà a sostenere i vari investimenti che la Polisportiva continua a realizzare per ammodernare le strutture a disposizione dei propri atleti, come il recente acquisto di un container, utilizzato come deposito per gli attrezzi sportivi, posizionato accanto alla tribuna dell’oratorio di Via Bovara.

I numeri degli atleti della Polisportiva continuano a crescere tra calcio, pallavolo femminile e basket: quasi 30 squadre iscritte ai campionati FIGC, FIPAV, FIP e CSI, oltre 500 atleti dai 5 anni fino all’età adulta, supportati da più di 100 volontari tra allenatori qualificati, dirigenti e accompagnatori.

Prenotare un panettone o un pandoro è un modo concreto per sostenere la Polisportiva CG Valmadrera nel continuare a prendersi cura, a 360 gradi, delle strutture e della crescita educativa e sportiva dei giovani di Valmadrera, un impegno iniziato oltre 50 anni fa, nel lontano 1974.

I panettoni possono essere acquistati anche come regali natalizi dalle aziende del territorio: per ordini superiori a 30 pezzi è possibile personalizzare le confezioni con il proprio logo. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ad Alberto De Pellegrin (335 7294395).

Per info panettoni/pandori: Michela (WhatsApp) 340 7853667