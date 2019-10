Ponte Isella, imprevisto in cantiere. I tempi si allungano di due mesi

Fase di bonifica più lunga del previsto al cantiere del nuovo ponte di Isella

La “fine lavori” posticipata da febbraio ad aprile 2020

CIVATE – E’ stata concessa una proroga ai lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Isella, che slitta di due mesi rispetto al termine iniziale previsto: lo fa sapere il Comune di Civate dopo aver ricevuto comunicazione da Anas.

La causa, spiega l’amministrazione comunale, è “derivata da evento imprevedibile, il tenore di ferro contenuto nelle rocce interessate dalle fondazioni, con conseguente modifica ed il rallentamento della procedura di bonifica bellica del sito”.



L’ultimazione dei lavori è quindi posticipata al 6 aprile 2020.

Anche Anas, conferma che a inizio lavori è stato necessario effettuare la bonifica bellica delle aree di cantiere “particolarmente impegnativa a causa dell’elevata presenza di ferro nelle rocce del sito. Ultimata la bonifica bellica sono state avviate le lavorazioni”.

Il programma dei lavori

In questo momento è in fase di ultimazione la realizzazione delle due palificate su cui sorgeranno le spalle del ponte sul lato di Civate e sul lato di Isella. A seguire, spiegano da Anas, saranno avviate le prove di carico su tali strutture per poi procedere con il getto delle fondazioni e la costruzione delle spalle.

Nel frattempo l’impresa fornitrice dell’acciaio, con cui sarà realizzato il nuovo impalcato, sta effettuando le saldature delle lamiere da portare nell’area di cantiere dove saranno assemblati i vari segmenti così come già successo per il viadotto di Annone. L’impalcato metallico sarà varato con l’uso di una gru.

Seguirà, infine, la realizzazione della soletta d’impalcato in calcestruzzo, il collaudo statico del ponte e le lavorazioni di finitura, ovvero il rilevato di approccio al ponte, la pavimentazioni e l’installazione delle barriere.