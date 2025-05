Premio Bontà Beppe Silveri: assegnati i fondi per il 2025

Fondi a sostegno di quattro progetti di solidarietà a Valmadrera e nelle missioni

I riconoscimenti verranno consegnati a giugno alla Festa della Gioventù

VALMADRERA – L’iniziativa Premio Bontà “Beppe Silveri e le missioni”, dal 2007, vuole agevolare i missionari nelle loro attività di aiuto morale e materiale alle popolazioni in dichiarato stato di difficoltà. Quest’anno, ciò è stato reso possibile grazie alla generosità dei valmadreresi, del gruppo Donne di S. Agata, delle Donne dei Ravioli e alla compagnia Juventus Nova di Belledo.

Nell’edizione 2025 sono stati raccolti 3.200 euro che verranno devoluti a tre missioni sparse per il mondo ed un’altra, invece, che rimane sul territorio comunale. In primis saranno donati 1000 euro alla missione a Pucallpa in Perù, dove opera Don Tommaso Nava, colpita negli scorsi mesi da un’alluvione.

Mentre, alla missione della OMG – Operazione Mato Grosso – a Chacas in Perù dove si trova Daniele Rusconi vengono devoluti 700 euro. Stessa cifra anche per la missione in Brasile, a Jarudore dove si trovano Daria e Lorenzo Canali, cooperanti dell’OMG. Ultimi, ma non meno importanti, saranno i fondi devoluti al Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera per i progetti che coinvolgono le famiglie in difficoltà sul territorio, anche in questo caso saranno consegnati 700 euro.