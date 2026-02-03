Premio Ultreya Luca 2026: bando per giovani medici delle province lombarde

A disposizione 3.000 euro per laureati in Medicina e Chirurgia under 30

Le candidature devono essere inviate entro il 30 aprile 2026

VALMADRERA – L’Associazione “Ultreya – In cammino con Luca”, con sede a Valmadrera, istituisce per l’anno 2026 il Premio Ultreya Luca, dedicato a giovani laureati in Medicina e Chirurgia delle province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Como e Monza-Brianza. Il riconoscimento, finanziato anche grazie al Fondo della Comunità di Valmadrera, ha un valore di 3000 euro e vuole premiare i meriti accademici dei futuri professionisti della sanità, mantenendo vivo l’impegno e la memoria di Luca Magistris.

Chi può partecipare

Possono concorrere i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito il titolo con un punteggio minimo di 90/100, abbiano un’età massima di 30 anni nel 2026 e siano residenti o nati nelle province indicate. Non sono ammessi i vincitori delle precedenti edizioni del premio.

Criteri di valutazione e di assegnazione

Il punteggio dei candidati si basa sulla valutazione di laurea, con punti aggiuntivi per laurea con lode, tesi in Anestesia e Rianimazione e tesi ritenuta migliore dalla Comissione Giudicante. Nel caso di parità, sarà privilegiato il candidato più giovane o, se necessario, il Consiglio Direttivo selezionerà il meritevole considerando anche il percorso di studio e personale.

Come candidarsi

I partecipanti devono inviare entro il 30 aprile 2026 la domanda di ammissione corredata da:

dati personali e contatti (nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo di residenza anagrafica);

recapito telefonico e indirizzo mail;

voto di laurea;

breve presentazione personale con indicazione della specializzazione della tesi;

copia fotostatica di un documento di identità personale valido;

certificato di residenza o autocertificazione;

copia cartacea della propria tesi di laurea;

certificato attestante il voto di laurea.

La documentazione completa deve essere inviata dal 26 gennaio al 30 aprile 2026 a: “Ultreya – In cammino con Luca” c/o Comune di Valmadrera – Via Roma 31, 23868 Valmadrera (LC), consegna a mano, per posta o corriere. Non sono ammesse altre modalità. La data di ricezione effettiva sarà considerata valida, non quella del timbro postale.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale del bando e autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali ai fini del concorso. Documentazione incompleta, falsa o inviata oltre il termine comporta l’esclusione automatica.

Comissione Giudicante

La commissione è composta da Dodaro Gianfranco, Dell’Oro Cristina, Farina Andrea, Schiavo Gianpaolo, Ambrosoni Simone, Avogadri Matteo, Anghileri Mario, Rusconi Antonio, Magistris Lida e dal Consiglio Direttivo di Ultreya – In cammino con Luca.

La Commissione si pronuncia a maggioranza, con validità di almeno tre membri del Consiglio Direttivo e quattro membri esterni presenti.

Premiazione

Il vincitore sarà informato tramite raccomandata entro il 15 giugno 2026, con indicazione della data della cerimonia di consegna. Il premio deve essere ritirato entro tre mesi, salvo giustificato impedimento comunicato per iscritto, altrimenti decadrà a favore del candidato successivo in graduatoria.

I candidati acconsentono che nome e immagine possano essere pubblicati dall’Associazione per finalità comunicative legate al premio. L’Associazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere o revocare il bando senza obbligo di comunicazione e senza che i candidati possano avanzare pretese.

Per chiarimenti: ultreya.incamminoconluca@gmail.com