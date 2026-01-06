“Presepe & Arte”, l’11 gennaio l’inaugurazione della mostra a Valmadrera

Dal 10 al 18 gennaio nella sala esposizioni dello Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli

La mostra mira a valorizzare la tradizione del presepe e la creatività artistica dei cittadini

VALMADRERA – La Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Comune di Valmadrera, in collaborazione con la Pro Loco e i volontari, presentano la Mostra “Presepe e Arte”, che si terrà dal 10 al 18 gennaio 2026 presso la sala esposizioni dello Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli.

La mostra mira a valorizzare la tradizione del presepe e la creatività artistica dei cittadini attraverso la realizzazione e l’esposizione dei presepi artigianali, richiamandosi allo storico concorso fermatosi dopo la decima edizione, nel 2017.

La mostra verrà inaugurata domenica 11 gennaio alle 10 alla presenza del parroco, degli esponenti della Pro Loco, degli amministratori comunali, dei volontari e degli espositori, e resterà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

sabato 10 gennaio, ore 16.00-19.00;

domenica 11 gennaio: ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00

martedì 13 gennaio: ore 17.00-19.00

giovedì 15 gennaio: ore 17.00-19.00

sabato 17 gennaio: ore 16.00-19.00

domenica 18 gennaio: ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00

Durante la mostra saranno proiettate immagini dei presepi “pubblici” realizzati sul territorio di Valmadrera e del Presepe Vivente realizzato da Noi x Voi il 6 gennaio. La mostra terminerà con un momento conclusivo domenica 18 gennaio alle 17.30 in cui a ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.