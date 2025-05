Progetti Partecipati: 20mila euro per piantumare il parco Leopardi

Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di voto

Scelta l’idea proposta da Mattia Dell’Oro

VALMADRERA – Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di voto dei Progetti Partecipati 2025 promossi dall’amministrazione comunale di Valmadrera. I cittadini, con più di 16 anni, sono stati chiamati alle urne, prima online e poi in presenza, per eleggere il miglior progetto tra gli otto ammessi al voto.

Il consigliere comunale Michele Magni, promotore dell’iniziativa, si dice fortemente soddisfatto di come sono andate le votazioni; infatti, più di 400 persone hanno deciso di esprimere la propria preferenza e partecipare quindi ad un’iniziativa di democrazia diretta.

Dopo la validazione da parte degli uffici, sono stati conteggiati un totale di 685 voti validi espressi (era possibile esprimere fino a 2 preferenze) che hanno composto la seguente classifica (il punteggio riportato comprende i bonus previsti da regolamento):

Viali alberati al parco Leopardi: 140,8 punti Area studio al parco Leopardi: 128,7 punti Riqualificazione sentieri e alveo del torrente in frazione Ceppo: 103,95 punti Green Volley: 101,2 punti Nessuno escluso – Parco di Parè: 77 punti Parete di bouldering al Rio Torto: 74,8 punti La montagna nel cuore: 65 punti Area cani più grande e sicura: 48,3 punti

Complimenti quindi al proponente Mattia Dell’Oro che ha vinto con la sua idea “Viali Alberati al parco Leopardi”. La palla passa ora al Comune, che si impegnerà ad avviare il procedimento per realizzare il progetto vincitore e destinare quindi 20.000€ messi a disposizione per nuove piantumazioni presso il parco urbano.

“L’Amministrazione comunale tiene a ringraziare nuovamente chi ha deciso di dedicare tempo ed energie per presentare la propria idea per Valmadrera e anche gli uffici comunali per il lavoro svolto. Sicuramente un’iniziativa riuscita che alimenta la partecipazione attiva della cittadinanza nella vita decisionale del Comune”.