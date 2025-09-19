Quattro attività storiche di Valmadrera ricevono il riconoscimento da Regione Lombardia

Regione Lombardia riconosce Boomerang, Farmacia Imperatori, E’ Luce Illuminazione e Ristorante Baia di Parè come attività storiche

Una serata di festa e riconoscimenti, quella del 15 settembre

VALMADRERA – Sono quattro le attività valmadreresi che Regione Lombardia, con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa n. 9929 del 14 luglio 2025, ha ufficialmente riconosciuto come “Attività storiche e di tradizione”.

Si tratta di realtà con almeno 40 anni di attività documentata, caratterizzate dalla continuità nella gestione, nella merceologia offerta e nell’insegna, oltre che dalla presenza in strutture di pregio e dalla conservazione di arredi e attrezzature storiche.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono il negozio di abbigliamento Boomerang, la Farmacia Imperatori, l’azienda E’ Luce Illuminazione e il Ristorante Baia di Parè. I titolari delle quattro attività sono stati accolti dall’Amministrazione comunale la sera del 15 settembre, in un momento di congratulazioni e riconoscimento pubblico per il traguardo raggiunto.

Ciascuno degli intervenuti ha condiviso la storia della propria attività, evidenziandone con orgoglio le peculiarità e i principali punti di forza.

Luca e Silvio Tentori, titolari insieme al fratello Mauro del Ristorante Baia di Paré, hanno ricordato come la storica attività abbia avuto origine nel 1968, quando i nonni Vincenzina Caiola e Silvio Santantonio fondarono la Trattoria con Alloggio.

L’attività fu poi portata avanti dai genitori, Caterina e Giorgio, e successivamente affidata alla terza generazione. I fratelli Tentori hanno proseguito con dedizione la tradizione di famiglia, trasformando il locale, ristrutturato più volte nel rispetto della struttura originaria, in uno spazio moderno ed efficiente, dedicato sia alla ristorazione che all’accoglienza.

Affacciato sulla suggestiva baia di Parè, il ristorante propone un’ampia selezione di piatti tipici, mantenendo saldi i valori della tradizione e un forte legame con il territorio, ma con la capacità, come sottolineato dagli stessi titolari, di accogliere ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Più recente, ma non meno prestigiosa, è l’insegna storica E’ Luce Illuminazione, fondata nel 1984 da Giuditta Sozzi e dal marito Battista Ronchetti, architetto specializzato in illuminotecnica. La competenza tecnica e l’ampia selezione di lampade di design sono stati i pilastri del successo dell’attività, che, come hanno ricordato i titolari, nel 2001 si è trasferita dagli storici locali di via della Pace al moderno e spazioso showroom di via XXV Aprile 74.

La nuova sede, articolata su tre piani all’interno di un edificio contemporaneo, è oggi un punto di riferimento riconosciuto sul territorio, grazie a spazi espositivi in costante aggiornamento e allestimenti curati nei minimi dettagli: dai colori alle profumazioni, fino ai complementi d’arredo. L’offerta comprende una vasta gamma di soluzioni per ogni ambiente, affiancata da un solido supporto tecnico e progettuale. Accanto ai fondatori lavora oggi la figlia Gaia, architetto, pronta a guidare l’azienda di famiglia verso nuovi traguardi, consolidando la clientela italiana ed estera.

Il dottor Gatto ha presentato la storica Farmacia Imperatori, da sessant’anni punto di riferimento per la comunità di Valmadrera. L’attività, avviata nel 1966 dalla zia, la dottoressa Maria Giovanna Imperatori, ha trovato la sua sede definitiva nel 2016 in piazza Monsignor Bernardo Citterio, all’interno di moderni locali dove, accanto alla tradizionale attività farmaceutica, vengono oggi offerti nuovi servizi come assistenza infermieristica, somministrazione di vaccini e prestazioni di telemedicina.

Nel suo intervento, il dottor Gatto ha sottolineato l’importanza di saper fare rete per il bene della comunità, offrendo servizi capaci di coniugare competenza e innovazione con prossimità e attenzione alla persona.

Infine, Michela Rusconi, attuale titolare del negozio di abbigliamento Boomerang di via Roma, nel centro di Valmadrera, ha ricordato l’inizio dell’attività nel 1976, avviata dalla madre Giuseppina Isella, sarta e confezionatrice di abiti da sposa. Dotata di grande intuizione, seppe anticipare le mode e adattarsi con prontezza ai cambiamenti del costume e del gusto.

Michela ha voluto sottolineare come Boomerang, realtà tutta al femminile, continui a essere un punto di riferimento per il territorio, rivolgendosi a una clientela attenta alla qualità. Il negozio propone capi d’abbigliamento e accessori dei migliori brand, con un giusto rapporto qualità-prezzo e una costante attenzione alle esigenze delle clienti.

Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, si è congratulato con i titolari delle quattro attività storiche, sottolineando come esse rappresentino un patrimonio prezioso per la comunità, avendone accompagnato la crescita nel corso degli anni. In tutte queste realtà è stata determinante la capacità di coniugare il rispetto della tradizione con la spinta verso l’innovazione, l’orgoglio delle proprie radici con la volontà di affrontare con coraggio le nuove sfide.