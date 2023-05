Resistenza. I ragazzi di terza media di Valmadrera ricordano i Fratelli Cervi

In scena la rappresentazione teatrale “Ballata per i Fratelli Cervi”

Un momento importante voluto dall’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi e con la guida di Alberto Bonacina

VALMADRERA – Nuova iniziativa a Valmadrera, nei giorni scorsi, a testimonianza del valore della Resistenza. Un momento particolarmente importante quello svolto dagli alunni di terza media presso Cascina Guanella con la rappresentazione teatrale “Ballata per i Fratelli Cervi” promossa dall’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi e con la guida autorevole di Alberto Bonacina.

Hanno preceduto la rappresentazione gli interventi di Alberto Bonacina che ha descritto la vicenda dell’uccisione dei 7 fratelli Cervi da parte dei nazifascisti dopo averli torturati, di Alessandra Anghileri dell’Associazione proponente che ha sottolineato come valore e compito il ricordare la testimonianza di chi lottò e perse la vita per la libertà, del sindaco Antonio Rusconi che ha evidenziato che se oggi possiamo vivere in libertà è grazie a esempi come i Fratelli Cervi, della dirigente scolastica Stefania Perego che ha ringraziato Alberto Bonacina per l’ importante collaborazione. Poi lo spettacolo con tanti applausi ai ragazzi, veramente bravi.