Il nuovo design richiama quello degli altri mezzi di raccolta Silea

“Un intervento di restyling che risponde al bisogno di potenziare l’utilizzo dell’ecostazione”

VALMADRERA – Livrea nuova fiammante per l’ecostazione mobile di Silea, società intercomunale e lecchese per l’ecologia e l’ambiente di Valmadrera. Obiettivo del rinnovamento: rendere il van itinerante attrezzato per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti più riconoscibile e dunque più sfruttato da parte della cittadinanza.

Trattandosi di un importante servizio di prossimità e di prevenzione dell’abbandono di rifiuti, la ditta ha ritenuto opportuno personalizzare il van con il design già presente sulle spazzatrici stradali e i mezzi di raccolta Silea.

Il furgone è infatti adibito a raggiungere periodicamente i comuni coinvolti, 48 al momento, per il ritiro di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie e accumulatori, pile esauste, schede elettroniche, insetticidi, bombolette spray.

“Questo intervento risponde al bisogno di potenziare l’utilizzo dell’ecostazione, rendendola più riconoscibile e identificabile. Si tratta di un servizio di grande utilità, che in diversi comuni raggiunge anche frazioni e quartieri. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione un comodo punto di ritiro, senza dover necessariamente utilizzare l’auto per raggiungere la ricicleria: attraverso l’ecostazione è il centro di raccolta che si avvicina i cittadini. Rappresenta inoltre un importante presidio per combattere l’abbandono di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere raccolte porta a porta” spiega il presidente di Silea, Domenico Salvadore.