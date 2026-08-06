Rio Torto. Conclusa la riqualificazione del campo numero 2

Sostituzione integrale della recinzione perimetrale e posa di nuove protezioni antitrauma

L’opera resa possibile grazie al fondamentale finanziamento ottenuto dal Bacino Imbrifero Montano (BIM)

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione la conclusione ufficiale delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza del campo da calcio numero 2 del Centro Sportivo Rio Torto. L’intervento ha visto la sostituzione integrale della recinzione perimetrale e la posa di nuove protezioni antitrauma a bordo campo, garantendo così più elevati standard di sicurezza per tutti gli atleti.

Questo importante progetto di ammodernamento è stato realizzato dall’operatore economico Retissima Srl per un costo complessivo di 57.950,37€ (di cui 10.450,07€ per IVA al 22%). L’opera è stata resa possibile grazie al fondamentale finanziamento di 40.000€ ottenuto dal Bacino Imbrifero Montano (BIM), a conferma della proficua sinergia tra le realtà del territorio per il miglioramento delle infrastrutture pubbliche. La restante quota è stata coperta con fondi propri dalle amministrazioni comunali di Valmadrera e Malgrate.

La struttura è da oggi nuovamente a piena disposizione e pronta a ospitare la nuova stagione agonistica.