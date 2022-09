Dopo il successo degli incontri estivi l’iniziativa riprenderà il 21 settembre presso la sede della Banca del Tempo

Undici le professioniste coinvolte che parleranno di diversi temi

VALMADRERA – Dopo una prima edizione di grande successo mercoledì 21 settembre, dalle 9.30 alle 11.30 circa, torna il “Caffè delle mamme”.

L’iniziativa è nata in primavera dalla volontà di Banca del Tempo Valmadrera di sostenere le famiglie con bambini piccoli e dal bisogno di due mamme che volevano provare a creare qualcosa che potesse aiutarle con i loro piccoli e metterle in rete con altre. Gli incontri si svolgeranno, come in passato, presso la sede di Banca del Tempo Valmadrera. Finchè il tempo si manterrà caldo gli incontri si terranno all’esterno, nel giardino della associazione, per poi spostarsi all’interno in caso di maltempo o di temperature troppo basse.

Da mercoledì 1 giugno al 27 luglio l’iniziativa ha coinvolto 38 mamme con bambini da 0 a 15 mesi. Le partecipanti sono arrivate dal comune di Valmadrera, Malgrate, Civate, Annone, Colle di Brianza, Lecco, Nibionno, Oggiono, Sirone e Valbrona. Nove le professioniste che gratuitamente e in modo molto informale, sedute sul prato della sede di Banca del Tempo Valmadrera, hanno parlato di puericultura, libri, musica, allattamento, osteopatia pediatrica, ginnastica postparto e molto altro.

La seconda edizione vede incontri programmati da mercoledì 21 settembre a mercoledì 30 novembre. Undici le professioniste coinvolte. Nel volantino il dettaglio degli argomenti che verranno trattati nelle singole date. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, anche non soci/e della associazione.

Il gruppo aspetta le mamme con i loro piccoli da mercoledì 21 settembre, dalle 9.30 alle 11.30, con possibilità di fermarsi anche di più, nel caso fosse necessario, presso la sede di Banca del Tempo Valmadrera (Piazza Mons. Citterio 11, Valmadrera).

Per info e adesioni:

Banca del Tempo Valmadrera tel 0341583925, WhatsApp 3714888060, info@bdtvalmadrera.it

Greta 3493692118, milani.greta@gmail.com;

Francesca 3287097507, frasandio@gmail.com