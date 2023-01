RSA di Valmadrera, il Comune alla ricerca di un nuovo gestore

Pubblicato l’avviso rivolto agli enti del terzo settore per implementare i servizi

VALMADRERA – La crescente richiesta di sostengo e assistenza agli anziani, ha spinto la RSA ‘Opera Pia Magistris’ di Valmadrera ad avviare le ricerche di un soggetto gestore che possa arrivare ad ampliare l’offerta di posti letto, e soprattutto attivare un nuovo servizio: 4 alloggi protetti che il Comune ha in corso di realizzazione in prossimità della struttura, in Vicolo Giusti 10, per rispondere alle esigenze dei cittadini di una certa età, evitando ricoveri impropri in RSA. Le abitazioni in questione saranno completate entro fine maggio 2027, per le quali è stato assicurato un co-finanziamento, arredi esclusi, di Regione Lombardia nell’ambito del bando di Rigenerazione urbana.

Gestita dall’Amministrazione Comunale dal 1978, la RSA affonda le sue radici nella solidarietà concreta e operosa di cittadini benefattori i quali, nei primi del ‘900, hanno risposto alla richiesta di assistenza e sostegno della popolazione più anziana, fragile e spesso vulnerabile della comunità valmadrerese. Attualmente dispone di 63 posti letto, che con l’intervento di un nuovo gestore c’è l’intento di far arrivare a 67/69.

“L’ospite è posto al centro di ogni scelta o processo assistenziale, dal giorno dalla sua accoglienza in Struttura e in ogni momento di vita trascorso fra le mura della RSA – commenta l’Assessore comunale alla RSA Rita Bosisio – con l’obiettivo di assicurare il pieno soddisfacimento di tutte le necessità alle quali l’Ospite stesso, non più autosufficiente, non può più sopperire in autonomia. Garantire un’atmosfera di vita quasi familiare, promuovere i legami e l’armonia fra gli Ospiti e mantenere, soprattutto in questa difficile circostanza storica, i legami con la realtà circostante sono per noi obiettivi di primaria importanza. Anche la personalizzazione dell’assistenza è un punto cardine della mission di Opera Pia Magistris, come anche l’attenzione a cogliere tutte le opportunità di innovazione e miglioramento dei servizi offerti. La decisione di realizzare i nuovi alloggi protetti va decisamente in questa direzione”.

Prosegue il Sindaco di Valmadrera Sen. Antonio Rusconi: “La procedura per una nuova gestione complessiva affidata ad ente del terzo settore, alla quale con la pubblicazione del recente avviso il responsabile amministrativo della RSA ha dato avvio (con l’aiuto del segretario e del gruppo di lavoro appositamente costituito) è in piena coerenza con le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale: certo, la manifestazione d’interesse esce in un momento economico non facile, ma confidiamo che l’impegno che l’amministrazione mette in campo, non solo tutelando le fasce a basso reddito, ma investendo ancora sull’immobile e sui servizi, trovi riscontro. Non abbiamo fatto una gara al ribasso ma adottato una procedura innovativa di co-progettazione che la recente riforma del terzo settore mette a disposizione dei Comuni: cerchiamo partner senza fini di lucro che condividano le sfide con il Comune per migliorare il servizio, non meri gestori o prestatori d’opera. Nell’avviso, che scade il prossimo 31 gennaio, è previsto altresì una particolare attenzione all’efficientamento energetico ed alla innovazione tecnologica”.

La richiesta di nuova gestione entrerà in vigore dall’1 giugno 2023, per la durata minima di 6 anni, e si rivolge esclusivamente a enti del terzo settore.