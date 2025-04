Salvataggio dei rospi del Moregallo, si cercano volontari

L’appello di Legambiente Lecco

“È molto importante attivarsi per la loro tutela”

LECCO – In primavera, generalmente tra la fine di marzo e la fine di maggio, i rospi che vivono nei boschi del Monte Moregallo compiono una migrazione verso il lago per deporre le uova. Nel loro percorso però incontrano la strada SP583 (Lecco – Bellagio) che, essendo molto trafficata, rappresenta un grosso ostacolo alla loro migrazione e, molto spesso, vengono schiacciati dalle auto.

I rospi e gli anfibi in generale sono animali molto importanti per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema e sono considerati animali protetti (Legge Regionale

10/08 della Regione Lombardia) e purtroppo negli ultimi anni la loro popolazione è in forte diminuzione a causa dei cambiamenti climatici, dell’eccessiva cementificazione e delle auto. È quindi molto importante attivarsi per la loro tutela.

GEV Lombardia, Legambiente Lecco, LAC Lecco, CK90 e WWF Lecco si attivano per cercare di limitare questo problema installando delle barriere che ostacolano l’accesso degli anfibi sulla strada e organizzando gruppi di volontari che ogni sera monitorano il passaggio dei rospi aiutandoli a raggiungere il lago in sicurezza.

Queste operazioni iniziano al tramonto quando i rospi, rospo comune o Bufo Bufo, cominciano a muoversi e proseguono circa fino alle 23. Le aree coinvolte sono le località Melgone, Onno e Limonta e sono necessari all’incirca 15 volontari ogni sera per riuscire a coprire al meglio tutte le zone. Oltre al salvataggio viene anche registrato il conteggio degli anfibi e le condizioni atmosferiche di ogni serata, dati che vengono inseriti in un report molto utile per studiare i cambiamenti delle migrazioni di anno in anno e per tenere monitorato il numero di rospi delle colonie di queste zone.

Per partecipare alle attività di salvataggio servono: un giubbino catarifrangente (come quello in dotazione nelle auto), guanti in lattice, una torcia e un secchio pulito abbastanza capiente (es. secchio vernice). Grazie all’azione di volontarie e volontari, vengono salvati circa 20.000 rospi all’anno e in assenza di interventi strutturali duraturi, il futuro di questa campagna e, soprattutto, di questa colonia di rospi dipende anche dall’azione di ciascuno di noi. Chi fosse interessato a diventare volontaria/o anche solo per una sera, può scrivere all’indirizzo email info@legambientelecco.it.