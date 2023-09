San Pietro al Monte candidata all’Unesco: il sostegno della Regione

Il complesso di San Pietro al Monte a Civate è candidato all’Unesco

Regione Lombardia è a fianco dei promotori della candidatura insieme ad altri 7 monasteri distribuiti in 5 regioni

CIVATE – Regione Lombardia a fianco dei promotori della candidatura Unesco denominata ‘Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia medievale’ che include il complesso monumentale di San Pietro al Monte a Civate. La sua particolarità consiste nel fatto che in Lombardia sia presente uno degli 8 monasteri distribuiti in altre 5 regioni.

“Sosteniamo con convinzione la candidatura dell’abbazia di San Pietro al Monte di Civate – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – a sito Unesco, come dimostra l’impegno del nostro assessorato che ha preso parte agli incontri del comitato tecnico e sta seguendo le attività dei gruppi di lavoro: ci siamo messi a disposizione del territorio e continueremo a farlo”.

“La Lombardia è la regione più ricca di aree tutelate dall’Unesco: San Pietro al Monte costituisce un tesoro da valorizzare ulteriormente. Un luogo di pregio che a pieno titolo può essere inserito tra i Patrimoni dell’Umanità e che merita una promozione e una visibilità internazionale. L’abbazia rappresenta un connubio straordinario tra il linguaggio architettonico romanico e un contesto naturale e paesaggistico di qualità. Complimenti a chi, sul territorio, ha avviato questo processo negli anni scorsi. Regione farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per contribuire a raggiungere il traguardo”.

A congratularsi con l’assessore regionale è il neo consigliere Giacomo Zamperini che sottolinea l’importante collaborazione per un “progetto che ci inorgoglisce e che farà conoscere il nostro territorio in tutto il mondo, non soltanto per le nostre bellezze naturalistiche tra lago e monti, ma anche per l’inestimabile patrimonio culturale e storico di cui San Pietro al Monte è il più fulgido esempio. Regione Lombardia sostiene sin dai suoi albori questo ambizioso percorso di candidatura, che ha preso forma proprio su impulso del sito di Civate. Un contributo di 25.000 euro era già stato stanziato nel 2014, per il recupero e la valorizzazione dello scavo archeologico della Basilica di San Pietro al Monte. Custodiamo dei tesori meravigliosi che finalmente saranno conosciuti ovunque e porteranno anche un indotto turistico di qualità.È doveroso anche ringraziare tutti coloro che insieme a noi, stanno lavorando per ottenere questo importante riconoscimento”.

Un’ulteriore peculiarità di questa iniziativa consiste nella possibilità di sfruttare un nuovo procedimento di candidatura, operativo dal 2026 ma che può essere utilizzato in forma sperimentale già quest’anno. In pratica, prima della trasmissione del Dossier completo, è previsto l’invio di un Dossier più sintetico, il cosiddetto ‘Preliminary assessment’. Questo documento, la cui redazione è stata condivisa e supportata da tutti i referenti, è stato trasmesso il 30 agosto 2023 alla Commissione Nazionale Unesco, e selezionato l’8 settembre tra le altre candidature italiane. Per questa fase del progetto, consistente nel vero e proprio processo di candidatura, è prevista l’istituzione di gruppi di lavoro per ciascuno degli otto insediamenti e il coinvolgimento di altrettanti referenti scientifici unici locali.

Sul tema interviene anche il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza: “San Pietro al Monte merita certamente il titolo di patrimonio dell’Unesco. Rivolgo un sentito plauso al lavoro della Fondazione comunitaria del Lecchese, al Comune di Civate per il tramite del sindaco, Angelo Isella, e degli altri attori locali che si stanno attivando per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.

“Lavorare insieme per ottenere questo riconoscimento – ha sottolineato Piazza – è un tassello importante nell’opera di valorizzazione del nostro territorio, anche a livello internazionale. Per questo ringraziamo uffici regionali per il sostegno e le tante riunioni propedeutiche a questo passaggio. L’abbazia di San Pietro al Monte è un gioiello di stile romanico che rientra a pieno titolo nei luoghi da visitare in Lombardia e in Italia. Già oggi è meta di turisti e visitatori da tutto il mondo e certamente un riconoscimento Unesco non potrà che aiutare a farla apprezzare e conoscere sempre di più anche fuori dai confini nazionali”.

Questo, ha concluso Piazza, “è un luogo di storia e spiritualità che con la sua maestosa presenza ci riconnette con alcune pagine importanti della storia europea, dall’epoca dei Longobardi al monachesimo. Come Regione Lombardia continueremo a lavorare per farne sempre più un patrimonio di tutti”