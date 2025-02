Scout. Il gruppo Cngei Valmadrera organizza una raccolta vestiti usati

Iniziativa in occasione della Giornata del Pensiero a favore della casa circondariale di Pescarenico

L’attività si svolgerà domenica 23 febbraio al Centro Fatebenefratelli

VALMADRERA – Il gruppo scout CNGEI di Valmadrera organizza un’iniziativa solidale a favore dei detenuti del carcere di Pescarenico, in occasione della Giornata del Pensiero. L’iniziativa si terrà domenica 23 febbraio, dalle 9:30 alle 12, presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, dove sarà possibile donare vestiti usati in buono stato. Oltre al punto di raccolta, gli scout passeranno anche porta a porta per raccogliere direttamente gli abiti, offrendo così a tutti l’opportunità di partecipare a questo gesto di solidarietà.

Per questo progetto, saranno raccolti: felpe, magliette, pantaloni della tuta, scarpe (misure 40-45) e ciabatte da doccia (misure 40-45).

L’iniziativa si propone come un’opportunità per tradurre in azioni concrete i valori di fratellanza e aiuto reciproco. Il gruppo scout CNGEI di Valmadrera invita tutta la cittadinanza a partecipare, dimostrando, con un piccolo gesto, una grande solidarietà.

Per ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività è possibile visitare il sito web ufficiale https://valmadrera.cngei.it