Screening gratuito per il fegato, AVIS Valmadrera in prima linea

Cominciata la nuova campagna di prevenzione rivolta ai donatori tra i 30 e i 45 anni

La nuova presidente Federica Rusconi: “Un’iniziativa importante per la salute di chi dona e della comunità”

VALMADRERA – Continua l’impegno dell’AVIS di Valmadrera sul fronte della prevenzione sanitaria. Con una nuova iniziativa, l’associazione rafforza la sua storica collaborazione con la Farmacia S. Antonio, attivando una campagna di screening gratuito dedicata al controllo della funzionalità epatica.

Una sinergia che si traduce in un progetto concreto: dal 10 aprile, i donatori iscritti alla sezione che nell’anno compiranno 30, 35, 40 o 45 anni potranno sottoporsi gratuitamente al dosaggio ematico degli enzimi epatici, esame utile a valutare lo stato di salute del fegato.

A spiegare la novità sono la neoeletta presidente dell’associazione, Federica Rusconi, e il vicepresidente Giovanni Rusconi:

“Si tratta di un ampliamento della convenzione che prevede come novità, per i donatori iscritti alla sezione, il dosaggio ematico gratuito degli enzimi epatici (ALT; AST; GGT; ALP; BILD; BILT; ALB), fondamentali per la corretta funzionalità del fegato. Quest’importantissimo organo è responsabile del corretto metabolismo delle proteine, della gestione del metabolismo degli zuccheri e funge da organo detossificante di tutto l’organismo e da magazzino per sostanze importanti come il glicogeno, la vitamina B12 ed il ferro”.

Un progetto che guarda alla prevenzione in ottica ampia e lungimirante. Lo sottolineano anche i titolari della Farmacia S. Antonio, la dottoressa Daniela Maffei e il dottor Corrado Zuliani: “Il test è finalizzato alla determinazione dei livelli degli enzimi epatici nel sangue, importanti parametri di salute e benessere di questo organo, per la prevenzione, la valutazione e il trattamento di disturbi al fegato, steatosi epatica, eccessivo consumo di farmaci, alcolici, droghe, integratori. I test di funzionalità epatica sono utili per valutare e monitorare infiammazioni acute e croniche, danni del fegato e/o malattie (cirrosi, tumore, osteoporosi, malattie cardiovascolari, malattie autoimmunitarie, morbo di Alzheimer e varie patologie infettive)”.

I soci donatori che rientrano nelle fasce d’età interessate riceveranno una comunicazione via e-mail da parte della segreteria AVIS di Valmadrera. Per prenotare l’esame sarà necessario contattare direttamente la Farmacia S. Antonio al numero 0341.582816.

Questa nuova proposta si inserisce all’interno di un più ampio percorso di attenzione alla salute avviato da AVIS Valmadrera, che negli anni ha già attivato campagne mirate: dallo screening elettrocardiografico (ECG) per i donatori dai 40 ai 65 anni, a quello per la vitamina D rivolto ai volontari tra i 20 e i 50 anni. Non manca nemmeno l’attenzione al benessere femminile, con la possibilità per le donatrici di 41 e 43 anni di effettuare una mammografia gratuita presso il centro Synlab di Lecco.

Un impegno che va oltre la donazione, abbracciando il benessere globale della comunità.