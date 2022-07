Due lettori rimarcano la situazione delle rive lasciate scoperte a causa del livello dell’acqua in ritirata

“La siccità paradossalmente ci sta dando un’opportunità per migliorare l’ambiente”

LECCO – Due segnalazioni e un’unica proposta sono giunte nei giorni scorsi da due lettori che hanno fotografato la situazione in cui versano le rive del lago di Garlate nella zona del Bione e quelle del Lario sulla sponda di Malgrate. La siccità che sta mettendo a dura prova il nostro territorio e non solo ha fatto affiorare rifiuti di ogni tipo e genere.

“Il livello dell’acqua – ci hanno scritto – si è abbassato considerevolmente e questo ha fatto emergere rifiuti di ogni tipo che solitamente sono sommersi. Il periodo di siccità che stiamo vivendo paradossalmente ci dà comunque un’occasione o se preferite un’opportunità per migliorare l’ambiente. L’attuale situazione consentirebbe di intervenire per bonificare quelle zone in cui sono affiorati rifiuti di ogni tipo e genere”.

Una proposta che giriamo a tutte le associazioni e le realtà del territorio che spesso sono impegnati in preziosi lavoro di pulizia e bonifica. Segnalazione che ovviamente giriamo anche alle Amministrazioni comunali.