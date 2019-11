Serata in ricordo di Mauro Ventura, a 20 anni dalla scomparsa

Canti, poesie e immagini nella serata dedicata al piccolo Mauro

Venerdì, dalle 21, alla parrocchia di Malgrate. Sabato e domenica il mercatino benefico di Natale

MALGRATE – Ci saranno i suoi ex compagni di classe, gli insegnanti, la gente di Malgrate per ricordare il giovane Mauro Ventura, tra pensieri, canti e immagini: la serata si svolgerà questo venerdì’ alla parrocchia di Malgrate.

Mauro è scomparso nel 1999 a seguito di una complicata operazione. Il ragazzo soffriva dalla nascita di un problema cardiaco. Gli alunni della scuola media del paese, l’anno successivo alla sua morte, avevano realizzato un piccolo libro di poesie e disegni per ricordarlo.

Sarà papà Francesco a rileggere di nuovo quei pensieri e mostrare quelle immagini. Lo accompagneranno in musica gli organisti Marco Dell’Oro, Massimo Borassi e con la loro voce Umberto Cima e Michele Casadio, insieme ad altri ex compagni di classe di Mauro.

A queste poesie si aggiungeranno anche gli scritti di Maria Teresa Abignente tratti dal libro “Una vita non basta”.

Da diversi anni la famiglia Ventura organizza eventi in ricordo di Mauro. Sabato e domenica, si svolgerà un piccolo mercatino natalizio, sempre presso la parrocchia di Malgrate.