Servizio civile, sei posizioni aperte nel Comune di Valmadrera

Fino al 10 febbraio possibilità di inviare domanda

Tre i progetti attivati per giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti presso Biblioteca Civica, Servizi Sociali e Ufficio Ambiente

VALMADRERA – Aperta fino al 10 febbraio la possibilità di inviare domande per partecipare a un’esperienza di servizio civile universale nel Comune di Valmadrera. Nel paese sarano tre i progetti attivati, per un totale di sei posizioni aperte: tre presso la Biblioteca Civica/Ufficio di Cultura con il progetto “Le biblioteche dei comuni delle province di Lecco e Sondrio tra cultura e sapere”, due posti presso i Servizi Sociali con il progetto “Reti di inclusione nei comuni delle province di Como, Lecco e Sondrio”, e un posto presso Ufficio Ambiente con il progetto “Tutelare l’ambiente e il territorio nelle province di Como, Lecco e Sondrio”.

Il progetto ha durata di 12 mesi, per una media di 25 ore settimanali su 5 o 6 giorni; per i volontari selezionati è previsto un contributo mensile pari a 444,30 euro. Potranno presentare domanda i giovani dai 18 anni compiuti ai 29 anni non compiuti, anche non residenti a Valmadrera.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Al decorrere di tale data il sistema non consentirà la presentazione delle domande, così come non considererà nemmeno documentazione trasmessa con modalità diverse da quella sopracitata. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Anci Lombardia www.scanci.it e sul sito del Comune www.comune.valmadrera.lc.it oppure contattando gli Uffici Comunali referenti per i singoli progetti: