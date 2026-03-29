Si allarga la rete di videosorveglianza: più sicurezza a Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto

Importanti risultati nelle attività di prevenzione e controllo per il Comando associato di Polizia Locale

Nuove telecamere in frazione S. Dionigi, in via Fatebenefratelli, nel piazzale e nel parcheggio interrato del municipio

VALMADRERA – Delineate le linee programmatiche per le attività del Comando di Polizia Locale di Valmadrera, Magrate, Civate e Oliveto per l’anno 2026, a seguito della conferenza dei sindaci del 15 gennaio scorso. Tra gli obiettivi c’è il completamento dell’implementazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunali durante l’anno e in particolare:

La realizzazione del progetto finanziato da un importante contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di € 147.295;

La partecipazione al bando regionale per l’anno 2026.

Il Comando, pertanto, ha proceduto ad affidare tutti lavori per la realizzazione del progetto ministeriale, e le attività di installazione a partire dal mese di febbraio hanno avuto inizio in tutti i quattro i Comuni che fanno parte del servizio associato di Polizia Locale, in particolare sono in fase di ultimazione nei Comuni di Oliveto Lario e Civate e sono in corso nei Comuni di Valmadrera e Malgrate.

Parallelamente è stato elaborato il nuovo progetto presentato a Regione Lombardia che, con decreto dirigenziale datato 24/03/2026, è stato finanziato con l’approvazione del piano di assegnazione dei contributi trasmessa in data 25/03/2026. In dettaglio il nuovo progetto è stato cofinanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di € 40.000 e prevede lo sviluppo degli impianti di videosorveglianza nei 4 Comuni, nelle aree oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza, nelle aree attualmente non coperte da telecamere e nelle zone di rilievo in base a dati e riscontri statistici per indice di delittuosità.

Per quanto concerne il Comune di Valmadrera è prevista l’installazione di:

un nuovo sito in frazione San Dionigi con tre telecamere ad alta definizione

un nuovo sito in via Fatebenefratelli – via San Valerio con l’installazione di una telecamera ad alta definizione e una telecamera speed-dome

un nuovo sito per il controllo del piazzale del Palazzo municipale dove hanno sede e accesso gli uffici postali e gli uffici comunali con due telecamere ad alta definizione e una telecamera minidome nel parcheggio interrato per il quale è stato recentemente previsto un incremento della fascia oraria di apertura, con l’elettrificazione dei cancelli pedonali e carrai e la risistemazione della segnaletica orizzontale anche per una migliore gestione degli spazi moto e degli spazi riservati a persone con disabilità.

“Il Comando, a seguito dell’ottenimento del finanziamento ministeriale, si è prontamente attivato per l’esecuzione dei lavori di installazione ed è risuscito ad aggiudicarsi un nuovo finanziamento Regionale, raggiungendo gli obiettivi che unitamente ai Sindaci di Malgrate, Civate e Oliveto Lario ci eravamo prefissati – ha detto il sindaco di Valmadrera, capo convenzione, Cesare Colombo –. In particolare con questo ultimo finanziamento dall’anno 2016 i diversi cofinanziamenti ottenuti in tema di strumentazione e sicurezza da Regione Lombardia e Ministero ammontano a € 852.960. Tali progetti hanno consentito un notevole miglioramento delle attività di polizia del personale del nostro Comando di Polizia Locale e un innalzamento degli standard di sicurezza della nostra Città. Le strumentazioni acquistate hanno consentito importanti attività di prevenzione e controllo a partire dal controllo dell’abbandono dei rifiuti, al rilievo dei sinistri stradali, all’individuazione di persone che guidano in stato di ebbrezza, al sequestro di veicoli, all’individuazione di soggetti autori di atti vandalici sino al rinvenimento di persone scomparse e all’individuazione di autori di reati sia da parte del personale del Comando che delle Forze di Polizia con cui da sempre è attiva una positiva e fattiva collaborazione”.

“Le attività che vengono richieste al personale dei Comandi di Polizia Locale – ha aggiunto il Comandante Cristian Francese – sono sempre più complesse e importanti e l’avere a disposizione personale valido e motivato unitamente a strumentazioni all’avanguardia ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi. Evidenzio che senza la preziosa attività svolta dai miei collaboratori non sarebbe stato possibile raggiungere tutti questi risultati e che seguiranno ulteriori comunicati per meglio dettagliare i lavori finanziati per i Comuni di Malgrate, Civate e Oliveto Lario”.