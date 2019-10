Silea: sabato 26, open day all’inceneritore e all’impianto di compostaggio

Sabato 26 ottobre Silea apre gli impianti di Valmadrera e Annone

Un’iniziativa di educazione ambientale per le famiglie del territorio

LECCO – Un’intera giornata nel corso della quale visitare gli impianti di trasformazione, accompagnati dai tecnici aziendali, per scoprire le innovative tecnologie impiegate, approfondire i processi utilizzati e conoscere il funzionamento degli accurati sistemi di controllo sulle emissioni esistenti.

Ma anche un’occasione privilegiata per sensibilizzare, attraverso i laboratori creativi, i più giovani sui temi del riuso e dell’economia circolare, oltre che per apprendere i più corretti comportamenti in tema di conferimento dei rifiuti.

È questo il significato dell’Open Day promosso da Silea SpA, in programma il prossimo sabato 26 ottobre presso la sede di Valmadrera, dove è collocato anche il termoutilizzatore per la frazione non riciclabile, e l’impianto di compostaggio di Annone Brianza, dove il verde e l’umido si trasformano in compost utilizzabile come ammendante per concimare giardini, orti e campi.

Un appuntamento ormai entrato stabilmente nel programma di attività di educazione ambientale della società che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Lecco:

“L’Open Day è uno dei più importanti eventi che ogni anno SILEA propone alla cittadinanza. – afferma il presidente Domenico Salvadore – È una iniziativa a cui crediamo con convinzione, nell’ottica di quella visione all’insegna della trasparenza di cui una società pubblica come la nostra, che opera in un settore così delicato e strategico come quello dei rifiuti, è portatrice. L’abbiamo strutturata come un’occasione di conoscenza per grandi e piccoli: vogliamo infatti che le famiglie che vivono in questo territorio possano conoscere in presa diretta come operiamo, coniugando le più avanzate tecnologie con un’attenzione prioritaria all’ambiente e alla salute dei cittadini. Siamo infatti convinti che, in questo modo, molti interrogativi possano essere chiariti e molti dubbi fugati”.

Dalle 9 alle 17, anche in caso di maltempo, si svolgeranno le visite a gruppi, guidate dai tecnici di Silea, ad entrambi gli impianti, dove sarà distribuito gratuitamente il compost prodotto. Inoltre presso la sede di Valmadrera per tutta la giornata si terranno laboratori creativi e attività didattiche per i più piccoli.