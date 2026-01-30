SS36. Dopo i grossi disagi, conclusione dei lavori tra Suello e Civate

Gli interventi, che termineranno entro il pomeriggio, erano inseriti nel piano delle opere per Milano Cortina 2026

Prevista per la mattinata del 4 febbraio prevista l’apertura della pista ciclabile di Civate

LECCO – Si concluderanno entro il pomeriggio di oggi, 30 gennaio, gli interventi di pavimentazione lungo la Strada statale 36, nel tratto compreso tra i comuni di Suello e Civate, in direzione Lecco. I lavori rientrano nel piano di miglioramento della sicurezza dell’asse Giussano–Civate e si inseriscono nel più ampio programma di interventi connessi ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Le attività, che hanno riguardato il rifacimento delle pavimentazioni e l’installazione dei dispositivi di protezione, sono state eseguite sia in fascia diurna sia in fascia notturna, con lavorazioni consequenziali e senza soluzione di continuità, al fine di ridurre i tempi di intervento e limitare, per quanto possibile, i disagi alla circolazione. In ogni fase dei lavori è stato comunque garantito il transito veicolare su almeno una corsia.

Per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di piena sicurezza si è resa necessaria, in alcune fasi, anche la temporanea chiusura al traffico dello svincolo di Suello. Anas sottolinea la fattiva e costante cooperazione istituzionale e il coordinamento operativo, in tutte le fasi dell’intervento, e ringrazia la Prefettura di Lecco, la Provincia di Lecco e le amministrazioni comunali di Annone Brianza, Civate, Galbiate, Oggiono e Suello, che hanno consentito il rispetto del cronoprogramma e una gestione condivisa delle criticità.

Anas, segnala, inoltre, che gli interventi realizzati risultano propedeutici all’apertura della pista ciclabile di Civate, prevista per la mattinata del prossimo 4 febbraio, un’infrastruttura molto attesa dal territorio che costituisce un importante elemento qualificante in termini di sicurezza e mobilità sostenibile dell’area lecchese.