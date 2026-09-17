SS36. Contro gli allagamenti si sta progettando una vasca di laminazione

L’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno, investimento complessivo di 3,2 milioni di euro

Audizione di Anas in Commissione Territorio di Regione Lombardia, il punto sullo stato dei lavori e sui prossimi interventi

LECCO – A seguito dei violenti fenomeni temporaleschi delle ultime ore, che hanno provocato allagamenti tra Civate, Annone e Suello e in corrispondenza delle rampe di collegamento con la SS639, Anas è intervenuta per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della circolazione.

La criticità interessa il nodo tra Civate e Annone, in prossimità del lago di Annone, dove la particolare configurazione altimetrica dell’area rende difficoltoso il naturale deflusso delle acque meteoriche in occasione di precipitazioni particolarmente intense. Per risolvere strutturalmente il problema, Anas ha progettato la realizzazione di una vasca di laminazione interrata da 1.800 metri cubi, destinata ad accumulare temporaneamente le acque meteoriche e a consentirne il successivo smaltimento controllato.

La Conferenza di servizi relativa all’intervento si è conclusa nello scorso mese di agosto. Anas conta di completare i successivi adempimenti e di avviare i cantieri entro la fine dell’anno. L’intervento, per un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, consentirà di prevenire gli allagamenti della sede stradale anche in presenza di fenomeni meteorologici di particolare intensità.

Intanto la circolazione lungo la SS36 è tornata regolare. Sulle rampe dello svincolo di Civate il completo ripristino della viabilità è previsto nel corso del pomeriggio.

L’audizione di Anas in Regione e il punto sui lavori

2.026 Km di strada; 182 gallerie, 1.212 tra ponti, viadotti e cavalcavia. Sono i numeri della rete viaria lombarda emersi nella seduta della Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati (Forza Italia), che ha incontrato Matteo Giuseppe Castiglioni di Anas Lombardia.

Durante l’audizione sono stati illustrati gli interventi in corso sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga e della SS639 dei Laghi Pusiano e Garlate, con particolare riferimento ai piani di emergenza e monitoraggio a seguito del dissesto idrogeologico nella zona del lecchese.

Castiglioni ha elencato le opere finanziate ammontanti a oltre 130 milioni di euro, comprensive di quelle legate alle Olimpiadi di Milano Cortina, e ha dettagliatamente presentato alcuni interventi, come la messa in sicurezza della tratta Giussano Civate, il cui completamento è previsto entro il 2027, la realizzazione del percorso ciclabile “Abbadia Lariana” e il potenziamento dello svincolo in località Dervio.

Focus, inoltre, sul dissesto idrogeologico nel lecchese e sulla Galleria Monte Piazzo della Superstrada tra Dorio e Colico, la cui situazione richiede “un quadro conoscitivo per una programmazione razionale degli interventi, necessario a definire prospettive e azioni a medio lungo termine”.

A chiedere ad Anas Lombardia un quadro aggiornato dello stato dei lavori era stato Gianmario Fragomeli (PD), che aveva sottolineato come l’audizione costituisse l’occasione per acquisire aggiornamenti sulla totalità dei lavori gestiti da ANAS in Lombardia in riferimento alle Statali 36 e 639, con particolare attenzione ai danni causati dal dissesto idrogeologico e alla luce dei finanziamenti nell’ambito delle recenti Olimpiadi invernali.

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini

“L’audizione di oggi con Anas Lombardia ha restituito un quadro fatto di opere che procedono, cantieri che hanno accumulato ritardi e interventi sui quali adesso è necessario accelerare. La SS36 rappresenta un’infrastruttura vitale per Lecco, per la Valtellina e per l’intera Lombardia: non possiamo fermarci qua: occorre pensare in grande con visione e strategia, senza rincorrere le emergenze. Dobbiamo garantire a famiglie ed imprese collegamenti sicuri, affidabili e performanti” ha detto Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’audizione.

Un primo nodo riguarda la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, intervento da 74,39 milioni di euro i cui lavori risultano oggi al 13%, con ultimazione prevista entro il 2027. ANAS ha indicato tra le cause dei ritardi la bonifica di terreni inquinati, le interferenze con numerosi sottoservizi e le difficoltà finanziarie dell’impresa esecutrice: “Proprio questa notte la SS36 è finita nuovamente sott’acqua nella zona tra Annone, Suello e Civate, con pesantissime ripercussioni sulla circolazione. In quell’area Anas sta progettando una vasca di laminazione ma l’avvio dei lavori è previsto solo nei primi mesi del 2027. Non possiamo sapere con certezza se un’opera già realizzata avrebbe potuto evitare quanto accaduto questa notte, ma è evidente che si debba fare tutto il possibile per accelerarne la realizzazione”.

Zamperini si è soffermato poi sulla galleria Monte Piazzo, uno dei punti più delicati e strategici dell’intero collegamento verso la Valtellina. Gli interventi attualmente in corso valgono complessivamente 77 milioni di euro: “ANAS oggi ha chiarito correttamente che il riferimento ai 15 anni di vita utile dell’opera non siano perentori e l’opera continuerà a essere monitorata e manutenuta. Ma proprio perché conosciamo dagli anni ottanta le problematiche della galleria la complessità geologica di quel versante dobbiamo guardare più lontano. Non possiamo limitarci, generazione dopo generazione, ad aggiungere interventi tappabuchi di manutenzione: dobbiamo cominciare a chiederci sin d’ora quale dovrà essere il collegamento tra Lecco e la Valtellina nei prossimi decenni. La frana non si fermerà. Ho chiesto che questo approfondimento venga portato avanti nel minor tempo possibile. Quando avremo sul tavolo le alternative, dovremo confrontarci con Regione e con tutti gli amministratori del territorio per capire quale strada intraprendere. La vera domanda è: quanti interventi strutturali alternativi avremmo potuto immaginare e sostenere dagli anni Ottanta a oggi? Quante risorse ‘sprecate’ per tamponare il problema?”.

L’audizione ha fatto il punto anche sulle altre opere della SS36 legate a Milano-Cortina, dal Ponte Manzoni agli svincoli di Piona e Dervio, fino al percorso ciclopedonale di Abbadia Lariana: “Le Olimpiadi sono state un acceleratore fondamentale per gli investimenti, ma adesso il tempo dei sopralluoghi, delle fotografie e delle dichiarazioni festanti deve lasciare spazio alla conclusione dei cantieri e alla restituzione delle opere ai cittadini. Ho chiesto un incontro all’ingegner Castiglioni (ANAS), che ringrazi, per affrontare anche gli interventi che vanno oltre il dossier olimpico: penso ad il ponte in uscita da Lecco che completi la corsia in entrata ed agli svincoli della SS36 sul lago, come quello di Perledo, che sarebbero capaci di migliorare e fluidificare il traffico, soprattutto nel periodo turistico. A questo confronto – ha concluso Zamperini – Dobbiamo costruire una visione complessiva della mobilità lecchese e farlo adesso, senza aspettare che sia troppo tardi”.

QUI LE SLIDES PROIETTATE DURANTE LA COMMISSIONE IN REGIONE