Straordinario risultato del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera al 6° Concorso Interbandistico di Bannio

La formazione valmadrerese ha conquistato il primo posto nella Seconda Categoria

Conquistato anche il Trofeo per la Migliore Valutazione del concorso

VALMADRERA – Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera torna a casa con un risultato straordinario dal 6° Concorso Interbandistico di Bannio. La formazione valmadrerese ha conquistato il primo posto nella Seconda Categoria, superando altre cinque bande partecipanti e distinguendosi per qualità musicale, precisione ed espressività.

A rendere ancora più speciale questa esperienza è stata la conquista del Trofeo per la Migliore Valutazione del concorso: con il punteggio di 93,26/100, il Corpo Musicale Santa Cecilia ha ottenuto il miglior risultato assoluto tra tutte le 16 formazioni presenti alla manifestazione.

Un traguardo importante, frutto di mesi di intenso lavoro, studio e preparazione da parte di tutti i musicanti, impegnati con passione nell’esecuzione dei due brani presentati in concorso.

“Un sentito ringraziamento va al maestro Armando Saldarini, che da ormai sette anni accompagna la crescita musicale della banda, permettendo al gruppo di maturare e trasformare idee, emozioni ed espressioni in musica. Grazie anche al presidente Domenico Isella e a tutto il Consiglio direttivo, che fin dal primo momento hanno creduto nella sfida e nelle capacità dei musicisti, sostenendo con entusiasmo il percorso della formazione”.

Di seguito il commento della giuria: “La formazione ha dimostrato ottima maturità e preparazione in tutti i parametri. Di particolare rilevanza la capacità di coniugare le eccellenti idee musicali con la realizzazione!”

Questo nuovo successo conferma un percorso di crescita già avviato negli ultimi anni: nel 2024, infatti, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera aveva già conquistato il primo posto nella Terza Categoria al concorso interbandistico di Riva del Garda. Un risultato che riempie di orgoglio tutta la comunità e che premia l’impegno, la dedizione e la passione di ogni singolo musicante.