Successo per il Presepe Vivente di Onno

L’iniziativa è giunta alla 5^ edizione

Gli organizzatori: “L’ottima riuscita dell’evento ripaga il lavoro fatto in questi mesi di preparazione”

OLIVETO LARIO – Successo per la quinta edizione del Presepe Vivente di Onno organizzato dalla Parrocchia S. Pietro Martire grazie alla passione dei cittadini che aderiscono all’iniziativa.

Molti i visitatori che ieri, 6 Gennaio, si sono riversati nel centro storico del paese per la quinta edizione della manifestazione, che ora mira ad entrare nella lista degli eventi Natalizi più apprezzati sul Lago di Como.

A renderlo speciale, oltre ai costumi storici e alla rappresentazione della natività e di spaccati di vita quotidiana di oltre 2mila anni fa, sono la splendida cornice del centro storico, con le piazzette, il lavatoio, le cantine e i vicoli caratteristici che hanno attirato visitatori provenienti non solo dalla zona ma anche da altre Province d’Italia.

“Allestire un Presepe Vivente – afferma uno degli organizzatori – è una sfida complessa. L’ottima riuscita dell’evento ripaga il lavoro fatto in questi mesi di preparazione. Numerosi sono i complimenti che in queste ore ci stanno pervenendo sui nostri contatti social e questo ci spinge a pensare già da subito alle novità da apportare nella prossima edizione. Cogliamo l’occasione per ringraziare i figuranti, senza i quali non sarebbe possibile realizzare la rievocazione; i ‘Pivatt di Valbrona’ che hanno accompagnato i visitatori con le loro musiche, il “Gruppo Alpini Limonta” che ha curato l’Osteria, le persone che hanno dedicato gratuitamente il loro tempo nell’allestimento delle scenografie, tutti coloro che hanno messo a disposizione gli spazi privati, l’Amministrazione Comunale e il personale della Polizia locale”.

Foto di Martina Saccomani