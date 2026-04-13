“Sulle ali degli impollinatori”: evento in biblioteca a Oliveto Lario

Un pomeriggio dedicato al mondo degli impollinatori tra conoscenza scientifica e passeggiata naturalistica
Sabato 18 aprile alle ore 15.30
OLIVETO LARIO – La Biblioteca di Oliveto Lario ospiterà sabato 18 aprile alle ore 15.30 l’iniziativa “Sulle ali degli impollinatori: conosciamo insieme gli impollinatori”, un incontro dedicato alla scoperta del ruolo fondamentale degli insetti impollinatori negli ecosistemi.
Protagonista dell’appuntamento sarà la Dott.ssa Stefanelli, entomologa, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di api, farfalle, sirfidi e altri piccoli ma indispensabili alleati della biodiversità.
Durante l’incontro verrà approfondito il mondo dell’entomofauna impollinatrice, con spiegazioni su come riconoscerla, sul suo rapporto con le piante e sulle strategie che questi insetti adottano per garantire la riproduzione del mondo vegetale. Un’occasione per riflettere anche sulle azioni quotidiane utili alla loro tutela.
Al termine della conferenza è prevista una passeggiata nei dintorni, durante la quale i partecipanti potranno osservare direttamente gli impollinatori nel loro ambiente naturale e comprenderne meglio i comportamenti.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Oliveto Lario in collaborazione con la Biblioteca comunale, rappresenta un momento di divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale aperto alla cittadinanza.
In caso di maltempo l’evento potrà subire variazioni.