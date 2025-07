Teleriscaldamento, i lavori proseguono a Malgrate e Valmadrera

Nel mese di luglio i lavori di posa in via Provinciale a Malgrate

A Valmadrera è stato ripristinato il doppio senso di marcia su via 25 Aprile

MALGRATE – Proseguono anche nel mese di luglio i lavori di posa della rete del teleriscaldamento nel territorio municipale di Malgrate lungo via Provinciale (ex SS639) dove la carreggiata è stata ridotta ad una sola corsia per senso di marcia.

A Valmadrera è stato ripristinato il doppio senso di marcia su via 25 Aprile, nel mese di luglio le attività proseguiranno su corso Promessi Sposi. Concluse le opere lungo via don Rodrigo, che è stata riaperta al transito veicolare.

Lavori in corso in via don Abbondio di Valmadrera, dove è stato necessario chiudere al traffico la strada al fine di consentire l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento della scuola media comunale.