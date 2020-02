Torna il corso di fotografia a Civate, prima lezione il 5 marzo

Docente Luca Polvara

Prima lezione giovedì 5 marzo 2020

CIVATE – L‘Associazione Spirabilia, in collaborazione con il Comune di Civate e l’ex fotografo professionista Luca Polvara, organizza un “Corso di fotografia per appassionati e amatori”, replicando quello messo organizzato proprio un anno fa, molto apprezzato dai partecipanti.

Lo scopo del corso è quello di imparare le basi della fotografia e del fotoritocco. La durata sarà di sette lezioni teoriche, alle quali si aggiungerà un’uscita sul campo, allo scopo di applicare quanto appreso.

Al solito, anche quest’anno l’intero ricavato del corso verrà devoluto per migliorare le strutture a disposizione della palestra comunale di Civate, attualmente utilizzata da svariate società sportive cittadine.

Col ricavato dello scorso anno, l’Associazione Spirabilia ha regalato un tavolo nuovo, omologato e antinfortunistico, che le società stanno già usando nel corso di questa stagione sportiva.

L’inizio del corso di fotografia è previsto per giovedì 5 marzo 2020, presso la Sala Civica di Villa Canali, in via Ca’ Nova, 1. Al momento ci sono ancora pochi posti disponibili prima della chiusura delle iscrizioni.

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni chiamando il 334.300.08.91 (Simone).