Torna la Notte Bianca a Civate: una serata di spettacoli, gusto e cultura

Musica dal vivo, intrattenimento per bambini, mostre tematiche e specialità del territorio

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre

CIVATE – Un appuntamento molto atteso chiuderà l’estate civatese: sabato 6 settembre torna la Notte Bianca 2025, un’intera serata di eventi, musica e intrattenimento per grandi e piccoli, a partire dalle ore 18.

In Piazza Antichi Padri, a partire dalle 18, spazio al divertimento con uno scivolo gonfiabile acquatico e numerose bancarelle presenti per tutta la serata. Alle 21 riflettori puntati sul concerto della CoolFun Live Band, cui seguiranno le attività promozionali degli stand di San Vito Pallavolo e Basket GSG Civatese. A chiudere la serata, un’elegante cocktail experience a cura del Nell Caffè.

Nella Sala Civica di Villa Canali sarà allestita un’esposizione di mattoncini Lego, un appuntamento imperdibile per appassionati di tutte le età.

Alla Casa del Pellegrino, alle ore 20:30, è in programma una visita guidata a cura dell’associazione Luce Nascosta, per accompagnare i partecipanti alla scoperta della storia e delle curiosità del territorio.

In Piazza Piccola, per tutta la serata, sarà possibile ammirare una raffinata esposizione di scacchiere in legno a cura di Lorenzo Bonomelli.

Infine, in Piazza Garibaldi, alle ore 19 si apre la serata con un gustoso aperitivo firmato Pasticceria Taverna. Dalle 21, la piazza si anima con una coinvolgente serata latina e musica a 360° a cura di DJ Sdrommel e Jorge. Alle 22 spazio alla dolcezza con la distribuzione di bomboloni alla crema e brioches, sempre offerti dalla Pasticceria Taverna.

Il servizio ristoro sarà garantito dalla Protezione Civile di Civate e da vari food truck.