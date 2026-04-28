Trasferite in Valmalenco tre cerve che dal 2016 vivevano ai Piani delle Betulle

Complessa la gestione degli animali, mancavano volontari per aiutare Mario, “l’uomo che sussurra ai cervi”

Freccia 45 chiede un supporto: “L’operazione è stata estremamente complessa, ha richiesto molte energie”

MANDELLO – Freccia 45 è sempre stata fortemente e con determinazione al fianco degli animali più deboli e dimenticati, spesso travolti dalle dinamiche crudeli della nostra frenetica società umana. Una delle attività maggiormente impegnative per l’associazione negli ultimi 10 anni, è stata la gestione della famiglia di cervi ai Pian delle Betulle, in Valsassina, composta da 5 esemplari, di cui Freccia 45 si prende cura dal 2016.

Proprio in riferimento a questo aspetto e a causa delle difficoltà di gestione, essendo la riserva ad una quota di 1600 metri, la mancanza di volontari disponibili ad aiutare Mario, “l’uomo che sussurra ai cervi” e che li accudisce con grande attenzione dal giorno zero, il gruppo è stato in parte migrato dall’attuale area boschiva forestale Pian delle Betulle, nel comune di Margno, alla nuova dimora presso il Parco “La casa di Bambi” a Chiesa in Valmalenco, gestito dall’Associazione Ecofaunistica Valmalenco, dove potrà continuare a prosperare.

“Nei giorni scorsi si è svolto il trasferimento di tre cerve – hanno spiegato i volontari dell’associazione – l’operazione è stata estremamente complessa, ha richiesto molte energie, la presenza di diversi volontari, guidati dalla professionalità di Giovanni Maria Pisani, dottore in medicina veterinaria, PhD e tecnico faunistico specializzato nella consulenza e assistenza per la conservazione degli ungulati selvatici, che ha concretizzato il trasferimento dei tre cervidi, con immissione nel parco di Chiesa Valmalenco”.

Le 3 cerve hanno dimostrato di avere un’ottima capacità di adattamento: “La mattina seguente si erano già unite al gruppo presente nel parco, estremamente simile al precedente. L’associazione deve ora affrontare una serie di spese per l’avvenuto trasferimento in sicurezza. Freccia 45 chiede supporto per poter saldare le spese relative alle attività di trasferimento già svolte sotto la guida del dottore veterinario, che ammontano a € 2.200. Gli eventuali fondi in esubero saranno devoluti alla cura dei cervi nella loro nuova riserva di Valmalenco, per l’acquisto di integratori e fieno. Anche una piccolissima donazione per l’associazione sarebbe provvidenziale”.

Le donazioni a Freccia 45 possono essere eseguite:

con carta di credito / PayPal sul tasto alla pagina www.freccia45.org (in basso a sinistra),

bonifico bancario: c/c intestato a Freccia 45, Crédit Agricole, IBAN:

IT96E0623022900000015098226.

Per supportare il progetto dell’Associazione Ecofaunistica Valmalenco “Casa di Bambi”:

https://donazioni.ecofaunisticavalmalenco.com/

Per info: ufficiostampa@freccia45.org / info@ecofaunisticavalmalenco.com