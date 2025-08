Turismo. Valmadrera e Civate avviano un percorso con operatori e associazioni

Un incontro partecipato dedicato alla presentazione e al confronto sull’introduzione dell’imposta di soggiorno

“È stata un’opportunità di lavoro collaborativo e sinergico”

VALMADRERA – Le amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate hanno promosso un incontro costruttivo e partecipato con gli operatori turistici locali, con l’obiettivo di rafforzare sinergie e sviluppare insieme nuove opportunità per valorizzare il territorio e il suo potenziale turistico.

L’appuntamento si è svolto presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli e ha visto la partecipazione dei sindaci Cesare Colombo (Valmadrera) e Angelo Isella (Civate), degli assessori al Turismo Raffaella Brioni e Davide Canali, nonché di rappresentanti delle associazioni di categoria: Paolo Sala, funzionario di Confcommercio Lecco; la dott.ssa Francesca Orietti, delegata Lombardia della federazione F.A.R.E. (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera); Marialuisa Invernizzi, presidente dell’associazione locale “Ospiti per casa” e Margherita Mangioni, consigliera della stessa associazione.

Tema centrale della serata è stata la presentazione dell’imposta di soggiorno, finora non applicata in entrambi i comuni e che sarà introdotta a partire dal 2026. Questa imposta è prevista dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, il quale, all’articolo 4, consente ai Comuni di istituire, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta a carico di chi soggiorna nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Attraverso una serie di slide, sono stati illustrati ai presenti tutti gli aspetti fondamentali relativi all’applicazione dell’imposta, sottolineando come si tratti di una misura già adottata in molti comuni rivieraschi. Il gettito derivante sarà, come previsto dalla normativa vigente, destinato a finanziare interventi nel settore turistico, nonché attività di manutenzione, valorizzazione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, insieme ai relativi servizi pubblici.

L’obiettivo della serata non si è limitato a presentare la tassa di soggiorno agli operatori del settore, ma soprattutto a mettere in luce le possibili criticità, favorendo un confronto libero e approfondito sui temi principali, dando così avvio a un percorso condiviso e partecipativo.

“Non è stata una serata a pacchetto chiuso – hanno commentato i due Assessori al Turismo – ma una reale occasione di lavoro condiviso e sinergico. Riteniamo che anche i rappresentanti delle associazioni e gli operatori abbiano apprezzato questa opportunità di collaborazione e confronto”.

Soddisfatta la dottoressa Orietti, che ha sottolineato come un confronto costruttivo tra istituzioni e operatori sia essenziale per promuovere uno sviluppo turistico in grado di generare valore concreto per il territorio: “Siamo davvero lieti che Valmadrera e Civate abbiano deciso di intraprendere questo percorso, dimostrando sensibilità, lungimiranza e una profonda attenzione al futuro della propria comunità”.

Anche Confcommercio Lecco, rappresentata da Paolo Sala, ha espresso apprezzamento per l’impegno delle Amministrazioni di Civate e Valmadrera nel dialogare con gli operatori del settore turistico locale: “Un confronto di questo tipo è fondamentale per giungere a un risultato condiviso e positivo, che metta al primo posto lo sviluppo e il benessere del turismo nel nostro territorio”.