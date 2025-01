Un campo invernale da ricordare per tutta la sezione scout Cngei Valmadrera

Le vacanze invernali hanno regalato momenti speciali ai giovani del gruppo scout

L’impegno costante continua a offrire ai giovani del territorio lecchese esperienze educative uniche

VALMADRERA – Le vacanze invernali hanno regalato momenti speciali ai giovani del gruppo scout Cngei di Valmadrera, con attività che hanno coinvolto il Branco “Lupi delle Prealpi”, il Reparto “Gabbiani del Lario” e la Compagnia “Rainbow”. Dal 27 al 29 dicembre i Lupetti e le Lupette (8-12 anni) hanno vissuto le Vacanze di Branco a Brunino. I “cuccioli” hanno completato il loro percorso promessa, culminato in una cerimonia emozionante attorno al fuoco che ha sancito il loro ingresso ufficiale nella grande famiglia scout.

La cerimonia si è svolta durante la seconda serata di campo, alla sera attorno al fuoco ed è stata davvero suggestiva ed emozionante, lasciando un tocco di magia dentro ognuno. Il campo è stato anche un’occasione per cimentarsi in giochi e attività manuali facendo del proprio meglio, tra cui una vivace partita di “roverino” (gioco scout molto simile al basket) che ha visto bambini e bambine sfidarsi con sano spirito di competizione.

Dal 3 al 5 gennaio gli Esploratori e le Esploratrici (12-16 anni) hanno trascorso 3 giorni a Campo, in Val Tartano (SO). Tra le esperienze più avventurose l’attraversamento del ponte tibetano più alto d’Europa e un’attività di orientamento con bussola e percorso all’azimut. La cerimonia della promessa, svoltasi il 4 gennaio, ha rappresentato un momento solenne e significativo per i ragazzi e le ragazze entrati da poco, che hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel reparto.

Infine i Rover e le Rover (16-18 anni) hanno vissuto dal 3 al 5 gennaio un’esperienza unica a Riva del Garda (TN), condividendo il campo invernale con un’altra compagnia scout proveniente da Bondeno (FE). Immersi in un suggestivo paesaggio, ragazzi e ragazze hanno affrontato temi attuali attraverso attività significative, creando legami forti e duraturi con i loro coetanei.

Il gruppo scout Cngei di Valmadrera, con il suo impegno costante, continua a offrire ai giovani del territorio lecchese esperienze educative uniche, promuovendo valori di solidarietà, autonomia e rispetto per l’ambiente.