Un salto a Valmadrera per respirare le… “Atmosfere Natalizie”

Domenica 15 dicembre l’evento organizzato dalla Pro Loco

Letture animate, laboratori creativi, mercatini e esibizioni musicali

VALMADRERA – L’amministrazione comunale presenta “Atmosfere Natalizie”. Domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20.30, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli; l’evento è a cura della Pro Loco di Valmadrera.

La manifestazione comprende letture animate e laboratori creativi per bambini nel pomeriggio; esibizioni del Corpo Musicale Santa Cecilia al mattino in piazza e, dalle 16.30 alle 17.30, del Coro “Travirgolette” presso l’Auditorium. Al Centro Culturale sarà proiettato il docufilm “Valmadrera. Il passato e il presente”; in piazza sarò aperto il mercatino.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Atmosfere natalizie” è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di piazza Monsignor Citterio dall’accesso da via Roma sino al civico 45 di via Cavour dalle ore 7.30 alle ore 20.30.

ATMOSFERE NATALIZIE, IL PROGRAMMA COMPLETO