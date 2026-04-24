Donazione per la Rsa Opera Pia Magistris in memoria dei coniugi Butti-Corti

Inaugurata la targa commemorativa dedicata

Nuovi arredi per i due saloni della residenza di Valmadrera

VALMADRERA – Giovedì 23 aprile, la Residenza Opera Pia Magistris di Valmadrera ha inaugurato le targhe commemorative in onore dei coniugi Luigia Corti e Roberto Butti, che da oggi in poi adorneranno i saloni comuni di due degenze. Le targhe sono state realizzate in segno di gratitudine nei confronti della famiglia Butti-Corti a seguito di una donazione di nuovi arredi per i due saloni.

La Residenza ha così deciso di celebrare questo esemplare atto di generosità e amore per la comunità onorando la memoria della signora Luigia – Ospite della Struttura scomparsa a settembre – e del marito Roberto. Luigia ha trascorso gli ultimi anni della sua vita presso la Residenza Opera Pia Magistris, in cui ha costruito buoni rapporti con Ospiti e personale. All’inaugurazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Valmadrera, hanno presenziato i benefattori della famiglia Butti-Corti, gli Ospiti della Struttura, il Sindaco Cesare Colombo, l’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, il Responsabile d’Area Virginio Brivio, e il Parroco don Isidoro Crepaldi.

“Siamo onorati di aver ricevuto la donazione della famiglia Butti-Corti, un gesto di grande generosità a favore dei nostri Ospiti, che beneficeranno del rinnovo degli spazi, perché come detto dal fratello di Luigia ‘si parla molto di fine vita, ma ancor più importante è dare qualità anche al periodo che lo precede’ – ha dichiarato la direttrice Marcella Rusconi -. La donazione rappresenta inoltre un segno concreto di stima verso la Struttura e il lavoro svolto nell’accoglienza della signora Luigia, che ricordiamo con affetto”.