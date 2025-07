“Util’Estate”: giovani protagonisti della cura del territorio a Civate e Valmadrera

Un’estate all’insegna dell’impegno e della solidarietà, grazie a Living Land

CIVATE – Anche quest’anno i Comuni di Civate e Valmadrera hanno aderito al progetto “Utilestate”, promosso da Living Land, offrendo ai giovani del territorio l’opportunità di partecipare attivamente ad interventi concreti di cura e valorizzazione degli spazi pubblici.

Gli assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Civate e Valmadrera, Silvia Tantardini e Rita Bosisio, hanno coordinato le attività insieme agli operatori e ai volontari. I ragazzi, per alcuni giorni, hanno vissuto un’esperienza significativa di crescita personale e di impegno concreto al servizio della comunità.

In particolare, a Civate i giovani si sono dedicati alla pulizia e alla riverniciatura delle panchine del parco giochi di via Tozio e della Casa delle Associazioni. Hanno inoltre effettuato interventi di manutenzione al “Punto di ristoro del Viandante”, in località Pozzo. “Gesti semplici, ma significativi – spiegano gli assessori – perché prendersi cura della propria comunità significa anche valorizzare e mantenere vivi i luoghi che la rendono accogliente e vivibile”.

“Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi di Civate e Valmadrera che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, dimostrando impegno e spirito di collaborazione, nonostante il caldo intenso dei giorni scorsi. L’esperienza è stata apprezzata da tutti e ha offerto anche l’occasione per stringere nuove amicizie” concludono i coordinatori dell’iniziativa.

Il progetto ha previsto per ciascun partecipante due magliette colorate e un buono acquisto del valore di 150 euro, da spendere presso alcune attività commerciali del territorio.