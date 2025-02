Valma Takes Part: al via la seconda fase per la presentazione dei progetti

Una nuova opportunità per cittadini e associazioni di contribuire alla crescita della città

20 mila euro a disposizione per le migliori idee

VALMADRERA – Valmadrera è pronta ad ascoltare la tua proposta! Ieri, martedì 18 febbraio, è iniziata la seconda fase di Valma Takes Part, dedicata alla presentazione dei progetti. Fino al 5 marzo, tutti i cittadini di 16 anni e oltre, le associazioni e le istituzioni valmadreresi, avranno l’opportunità di proporre idee per contribuire al futuro di Valmadrera.

Sul sito del comune sono disponibili il regolamento, il patto di partecipazione e la scheda per la presentazione dei progetti. Il Comune invita tutti a partecipare attivamente alla co-progettazione e alla co-decisione sull’allocazione di 20 mila euro, il doppio rispetto alla prima edizione, del bilancio comunale, proponendo iniziative che possano beneficiare l’intera città.

“I Progetti Partecipati rappresentano uno strumento fondamentale di condivisione e coinvolgimento dei cittadini nel governo della cosa pubblica, un’importante espressione di democrazia diretta che favorisce la partecipazione attiva della popolazione nelle decisioni dell’Amministrazione comunale” spiegano dal Comune di Valmadrera.

L’iniziativa offre la possibilità a tutti i valmadreresi di presentare proposte progettuali in diversi ambiti, tra cui decoro urbano, sostenibilità, ecologia, opere pubbliche e innovazione tecnologica, purché riguardino il suolo comunale. Saranno prese in considerazione anche aree meno tangibili come politiche giovanili, sport e cultura. Le proposte saranno poi valutate da una commissione tecnica comunale, che ne esaminerà la fattibilità.

Infine, i progetti ritenuti validi saranno ammessi al voto, e il più apprezzato dai valmadreresi di età superiore ai 16 anni verrà realizzato dall’amministrazione comunale. Quest’ultima potrà inoltre adottare i progetti presentati che riterrà validi e utili per il territorio, come è già accaduto nel 2023.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche Giovanili, Marcello Butti, e dal consigliere Michele Magni, promotore dell’iniziativa.