Valma Takes Part: fino al 5 luglio è possibile votare tra 7 progetti per la città

Possono votare tutti i residenti di Valmadrera dai 16 anni in su

L’obiettivo è coinvolgere direttamente la cittadinanza nella destinazione di una quota delle risorse comunali

VALMADRERA – Ultimi giorni per partecipare a Valma Takes Part, l’iniziativa promossa dal Comune di Valmadrera per coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte relative a una parte delle risorse pubbliche.

Fino a domenica 5 luglio i residenti potranno infatti esprimere la propria preferenza e contribuire a decidere come destinare 20 mila euro del bilancio comunale, scegliendo tra i sette progetti ammessi alla votazione.

Possono partecipare tutti i cittadini di Valmadrera che abbiano compiuto almeno 16 anni, o che li compiano nel corso del 2026. Per votare è sufficiente collegarsi al modulo online predisposto dal Comune, inserire il codice della propria carta d’identità e selezionare fino a un massimo di due progetti.