Valmadrera: 60 nuovi posti auto a Paré nei weekend per tutta l’estate

LRH mette a disposizione, come parcheggio, l’area affacciata a Paré a Valmadrera

Sessanta posti auto utilizzabili durante i fine settimana per tutta l’estate

VALMADRERA – Per far fronte all’afflusso di cittadini e turisti che usufruiscono dell’area a lago a Parè, fin dal prossimo fine settimana e per tutta l’estate, Valmadrera potrà contare su una nuova area di sosta: sarà disponibile, come parcheggio aperto al pubblico, l’area di proprietà di Lario Reti Holding, affacciata sulla ex strada provinciale 583 a Parè per un totale di 60 posti auto.

Lo fa sapere il Comune. Il posteggio sarà fruibile durante le giornate di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L’accesso all’area, chiusa con cancello durante la notte e nei giorni in cui il parcheggio non è utilizzabile, avverrà solamente dal cancello sulla strada provinciale.