Valmadrera, 60 partecipanti di UNI3 in visita ai gemelli di Weissenhorn

Gita di tre giorni in Germania per un gruppo di partecipanti all’università della Terza età di Valmadrera

Presenti anche i rappresentanti del Comitato gemellaggi

VALMADRERA – Un numeroso gruppo di 60 partecipanti di “UNI3” Università della Terza Età di Valmadrera, accompagnati dall’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio, ha partecipato alla gita di tre giorni nella città gemella di Weissenhorn.

L’intero gruppo è stato accolto in modo ufficiale nella sala consiliare del palazzo comunale dal terzo sindaco Frau Jutta Kempter, che ha presentato la storia della città gemella, sottolineando l’importanza dei gemellaggi in Europa.

I rappresentanti del comitato gemellaggio Fiorenza Pelucchi e Giuseppe Castelnuovo hanno ringraziato gli amici gemelli per la loro disponibilità in queste giornate. Hanno espresso la volontà di far crescere il gemellaggio anche a livello sportivo; infine hanno invitato gli amici tedeschi agli eventi della città di Valmadrera.

Era presente una rappresentanza di camperisti valmadreresi che hanno donato il gagliardetto del Camper Club Lecco all’amministrazione locale.

Il gruppo ha potuto conoscere anche la città di Ulm e il territorio della Baviera attraverso visite guidate, degustazione dei prodotti tipici e visite ai musei.