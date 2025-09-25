Un weekend di dialogo, cultura e amicizia europea

“Non sono mancati momenti di svago e di scoperta del nostro territorio”

VALMADRERA – Un weekend speciale si è svolto nel territorio di Valmadrera, che per la prima volta ha ospitato contemporaneamente le delegazioni delle tre città gemellate, riunite in una serie di eventi dedicati a promuovere l’incontro e il dialogo in una prospettiva europea.

Sono arrivati da Châteauneuf-les-Martigues tre rappresentanti dell’amministrazione locale, tra cui il sindaco Roland Mouren, che ha ricordato con emozione i primi passi di questo gemellaggio, risalenti a un periodo in cui non era ancora primo cittadino.

Da Weissenhorn, città molto attiva negli ultimi anni grazie a iniziative legate a scuole, arte e università della terza età, ha fatto visita la terza sindaca, Frau Jutta Kempter, accompagnata da amici del comitato gemellaggio locale. Infine, dalla neo gemellata Buckingham, oltre al fondatore del gemellaggio inglese, Steve Haines, sono giunti anche i tennisti della città britannica per partecipare al torneo di ritorno con il Tennis Club di Valmadrera, una coincidenza che si inserisce proprio nel mese dedicato allo sport in città.

L’evento culturale che ha maggiormente coinvolto le tre città è stata la tavola rotonda dal tema “Ponti d’Europa”, un dialogo a quattro voci tra i rappresentanti amministrativi delle città gemellate e il sindaco di Valmadrera. “In questo confronto sono emerse parole, simboli e gesti che hanno chiaramente mostrato come accoglienza, apertura, confronto e solidarietà costituiscano un linguaggio comune a tutti noi europei, fondato su uno spirito di condivisione e unità nella diversità” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

“Non sono mancati momenti di svago e di scoperta del nostro territorio, dalla suggestiva gita in barca sul Lago di Como alla passeggiata fino alla Madonna di San Martino, dove le viste panoramiche sia sul lago che sulle montagne hanno lasciato tutti gli ospiti senza parole – proseguono dall’Amministrazione Comunale – C’è stato anche spazio per apprezzare la buona cucina locale. Gli studenti della scuola di cucina, sala e bar del CFP A. Moro hanno preparato un aperipranzo, offrendo così all’Europa un assaggio di questa preziosa realtà cittadina. Infine, si è svolto un breve momento dedicato all’arte d’Oltremanica, presentata agli artisti valmadreresi”.

“Un ringraziamento speciale va al comitato gemellaggio, i cui membri si sono prodigati con impegno e professionalità, occupandosi della traduzione simultanea in tre lingue, dell’organizzazione degli eventi e dei trasporti, garantendo un’attenzione continua e impeccabile. Fondamentale è stato anche il supporto delle famiglie, che hanno aperto le loro case agli ospiti e li hanno accompagnati con cura in ogni momento dell’iniziativa” concludono dall’Amministrazione Comunale.