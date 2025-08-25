Valmadrera aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Lecco

Imprese ed enti locali saranno coinvolti in un progetto sostenibile

Martedì 16 settembre, una serata informativa per la presentazione del progetto

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera compie un passo concreto verso la transizione ecologica aderendo ufficialmente alla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) Lecco ETS. L’ente, costituito il 18 giugno 2024 e iscritto al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), si propone di incentivare la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili.

La decisione di aderire a CERS Lecco riflette l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere un modello energetico che valorizza la solidarietà e la sostenibilità. Come previsto dal Regolamento dei Benefici di CERS Lecco, infatti, il 60% degli incentivi generati sarà destinato a un Fondo di comunità, gestito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Questo ente filantropico si occuperà della selezione, del finanziamento e della rendicontazione di progetti a carattere sociale e ambientale sul territorio (https://www.fondazionelecco.org/). Tutti gli enti e le imprese del territorio sono invitati ad aderire gratuitamente alla CERS di Lecco, sia come produttori sia come consumatori di energia rinnovabile.

In particolare, i produttori avranno i seguenti vantaggi: risparmio in bolletta grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico; accesso agli incentivi in conto capitale PNRR (40% di incentivo a fondo perduto sull’installazione di nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti), la scadenza del bando è fissata per il 30/11/2025; accesso agli incentivi in conto esercizio dalla durata di 20 anni derivanti dalla condivisione dell’energia; possibilità di rendicontare all’interno del proprio bilancio di sostenibilità, le iniziative sociali e ambientali avanzate dal Fondo di Comunità; partecipare a un progetto di valore collettivo con ricadute positive sul territorio.

In questa fase iniziale, la partecipazione delle persone fisiche alla comunità energetica non è ancora contemplata, né come produttori né come consumatori di energia.

“Se sei un’impresa o un ente non privato e hai installato e connesso un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW dopo il 18 giugno 2024, la tua adesione è particolarmente importante – sottolineano dall’Amministrazione Comunale – Entrare a far parte della Comunità Energetica significa ottimizzare il rendimento del tuo impianto, condividere l’energia prodotta con altri membri e contribuire concretamente al benessere della collettività”.

Per illustrare nel dettaglio il progetto e fornire tutte le informazioni necessarie per partecipare attivamente, il Comune di Valmadrera invita aziende, enti e associazioni del territorio a partecipare alla serata informativa che si terrà martedì 16 settembre alle ore 17:30 presso la Sala Arancio del Comune, in Via Roma.

La serata rappresenterà un’opportunità preziosa per approfondire i benefici della Comunità Energetica e scoprire come aderirvi in modo semplice e concreto.