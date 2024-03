Valmadrera affida a Silea i servizi per la manutenzione del verde pubblico

Gestione monitoraggio attività, programmazione attività di sfalcio, squadra pronto intervento post-emergenza

VALMADRERA – La Giunta del Comune di Valmadrera, nella giornata del 4 marzo, ha deliberato in merito all’affidamento dell’appalto di servizi per la manutenzione del verde pubblico. A fine marzo è infatti prevista la scadenza del contratto in essere tra Silea Spa e Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus di Besana Brianza (MB), aggiudicataria del servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche come da proposta di Silea Spa approvata con propria deliberazione n. 8 del 11.01.2023.

Per i prossimi 12 mesi l’amministrazione ha valutato positivamente la nuova proposta ricevuta da parte di Silea Spa, che presenta una serie di miglioramenti di gestione che tengono conto dell’esperienza dell’anno in conclusione.

Tali miglioramenti comprendono:

Una programmazione dettagliata con tempi predefiniti delle attività di sfalcio.

Un sistema gestione per il monitoraggio giornaliero delle attività e per la gestione delle segnalazioni da parte dell’amministrazione.

Una squadra di pronto intervento post-emergenza che entrerà in gioco in casi straordinari legati ad eventi avversi, di grave entità e non programmabili.

La riqualificazione della rotatoria tra Viale Promessi Sposi e l’incrocio con il Viale Cardinal C.M. Martini, con messa a dimora di arbusti ed erbacee perenni in linea di continuità con quanto già realizzato nelle aree a verde limitrofe.

L’affidamento di 12 mesi prevede una opzione per un ulteriore annualità, da esercitarsi solo a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, a seguito di verifiche positive sull’andamento del servizio, da formalizzarsi al termine della stagione relativa alla prima annualità.