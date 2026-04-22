Valmadrera: al via i lavori per la dismissione del serbatoio “Belvedere Medio”

Si conclude il progetto per ottimizzare il servizio idrico della città

Investimento complessivo di 1,6 milioni di euro

VALMADRERA – Lunedì 27 aprile prenderanno il via i lavori per la dismissione del serbatoio Belvedere Medio, situato nel Comune di Valmadrera, lungo l’omonima via che porta alla Piana di San Tomaso.

I lavori interesseranno via Belvedere e comporteranno la chiusura delle zone di volta in volta interessate. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti e la viabilità sarà ripristinata ogni fine settimana per garantire il passaggio ai pedoni verso la località di San Tomaso.

L’intervento, dal valore di 680.000 euro, corona un percorso iniziato nel 2022, che ha già visto la realizzazione di altre importanti opere per un valore di circa 890.000 euro, destinate a risolvere le criticità dovute alla vetustà delle vecchie infrastrutture.

Tra le opere già realizzate figura la costruzione del nuovo serbatoio Belvedere Superiore, completata nel 2023, stata fondamentale per ottimizzare la distribuzione e compensare la variabilità delle portate richieste dalla rete.

Successivamente, nel corso del 2024, sono state posate le nuove condotte lungo via Belvedere, via Caduti per la Libertà, via S. Carlo Borromeo, via Stoppani e via Campogrande; interventi propedeutici alla dismissione del serbatoio Belvedere Medio e al collegamento delle utenze al nuovo serbatoio Superiore.

Le opere termineranno entro la primavera 2027, portando a compimento il progetto dal valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro, garantendo una gestione più semplice e una riduzione dei costi energetici di sollevamento.