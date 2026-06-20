Valmadrera. Al via il diserbo meccanico su marciapiedi e vialetti

Da venerdì 19 giugno Silea è impegnata nel secondo intervento di diserbo meccanico previsto dal Capitolato d’Appalto
Il programma durerà circa una settimana e coinvolgerà progressivamente le diverse aree della città
VALMADRERA – Sono iniziate venerdì 19 giugno, a cura di Silea Spa, le operazioni del cosiddetto “diserbo meccanico” delle erbe infestanti che interessano i marciapiedi e i vialetti pedonali presenti sul territorio comunale.
Si tratta del secondo degli interventi previsti e inseriti nel Capitolato d’Appalto, nell’ambito dei servizi che la società è chiamata a garantire nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Le operazioni di rimozione e diserbo meccanico delle erbacce, condizioni meteorologiche permettendo, proseguiranno per circa una settimana e interesseranno progressivamente le diverse zone della città, suddivise in aree omogenee.
Ogni giorno, ad esclusione della domenica, gli operatori incaricati procederanno alla rimozione delle erbe infestanti, al taglio meccanico e alla raccolta del materiale sfalciato.
Gli interventi consentiranno di garantire una maggiore pulizia dei marciapiedi e un miglior decoro del territorio comunale.
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