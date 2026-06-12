Valmadrera, al via la riqualifica del campo da calcetto di Casnedi

I lavori si concluderanno entro il mese di giugno

VALMADRERA – Sono iniziati i lavori affidati all’artista Nine in The Paint per la riqualificazione del campo da calcetto di Casnedi, adiacente al campo di Kobe Bryant.

La riqualificazione artistica mira a abbellire l’area, rendendola maggiormente attrattiva e significativa per i numerosi giovani e adolescenti che si ritrovano quotidianamente nel parco di Via Casnedi. Contemporaneamente si procederà alla sistemazione delle attrezzature sportive e delle reti vandalizzate dell’area.

L’accesso al campetto sarà dunque interdetto sino a conclusione lavori, previsti, meteo permettendo, entro la fine di giugno.