Valmadrera: al via le candidature per le benemerenze civiche 2026

Le candidature possono essere presentate entro il 30 settembre da cittadini, enti e associazioni

VALMADRERA – A gennaio 2025, in occasione delle celebrazioni per la festa di S. Antonio, il Comune di Valmadrera ha conferito per la prima volta le benemerenze civiche, istitute dal Regolamento approvato nel novembre 2024.

Le candidature per il conferimento delle benemerenze 2026 dovranno essere presentate entro il 30 settembre.

Le proposte di concessione possono essere presentate da cittadini, associazioni o enti che siano residenti a Valmadrera, che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni dopo il raggiungimento della maggiore età, o che svolgano un’attività rilevante nel territorio comunale. Non possono essere avanzate dagli Amministratori in carica.

Le proposte di concessione devono essere presentate in forma scritta, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, all’interno di una busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Benemerenze Civiche”.

Il riconoscimento dell’Amministrazione viene attribuito a Enti, Associazioni e persone fisiche residenti a Valmadrera, o che vi abbiano vissuto a lungo, che si siano particolarmente distinti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, della tutela dei diritti costituzionali, nonché per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

Viene inoltre riconosciuto chi ha collaborato in modo significativo con la pubblica amministrazione, chi si è distinto per atti di coraggio e abnegazione civica, e chi ha contribuito a valorizzare e dare prestigio alla città di Valmadrera e alla sua comunità. In via eccezionale il riconoscimento alle persone fisiche può essere concesso alla memoria, se trascorsi dodici mesi dalla scomparsa.

Le proposte di concessione devono essere accompagnate da una motivazione biografica dettagliata, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione. In particolare, devono evidenziare almeno una delle seguenti caratteristiche: Vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente in favore dei più deboli e bisognosi; Contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e conseguimento del prestigio attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione artistica; Azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività.

Inoltre, Personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private; Esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Valmadrera riconosciuti all’unanimità e testimoniate da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Valmadrera, e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica ed umana della propria cittadinanza.

Le civiche benemerenze, fino a un massimo di tre, saranno conferite solennemente nel gennaio 2026, in occasione della festività di Sant’Antonio Abate, patrono della città.

Il regolamento può essere consultato a questo link.