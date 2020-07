Valmadrera, alla RSA proseguono i lavori per l’impianto di climatizzazione

Lavori in corso e riorganizzazione alla RSA Opera Pia Magistris di Valmadrera

Nuovo impianto di climatizzazione e nuove modalità per incontri familiari-ospiti

VALMADRERA – Regione Lombardia a giugno ha fornito alle strutture socio-sanitarie le linee di indirizzo per superare la cosiddetta “FASE 1” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ripristinando la possibilità di accogliere nuovi ospiti, esclusivamente non positivi a COVID-19, provenienti sia dal domicilio che da altre strutture sanitario o socio-sanitarie.

Le strutture, per poter avviare la fase di accettazione di nuovi ospiti, devono mettere in atto importanti riorganizzazioni sia di carattere gestionale/operativo che degli spazi interni. La direzione della RSA è pertanto attualmente impegnata ad allineare le proprie procedure e protocolli alle nuove richieste regionali.

Attualmente, presso l’RSA “Opera Pia Magistris” di Valmadrera, sono in corso i lavori per il completamento dell’impianto di climatizzazione al piano secondo e in parte del terzo. I lavori hanno avuto inizio l’11 giugno e, almeno per quanto riguarda le opere interne alla struttura, dovrebbero terminare entro la fine del mese di agosto.

“Al fine di consentire, durante l’effettuazione delle lavorazioni, le dovute condizioni di sicurezza per gli ospiti, per gli operatori e per le maestranze della ditta appaltatrice – spiegano dalla RSA – le zone oggetto di intervento sono state suddivise in tre step in modo da poter delimitare in maniera netta l’area di cantiere, il cui accesso è consentito unicamente agli addetti ai lavori (quindi precluso ad ospiti e operatori della RSA) attraverso percorsi dedicati”.

Una volta terminata la fase di riorganizzazione e ultimati i lavori per il completamento dell’impianto di condizionamento, prenderà il via la “FASE 2” dedicata all’inserimento in struttura di nuovi ospiti.

“Si prevede che i primi accessi possano concretizzarsi, in funzione della durata e degli esiti dell’attività di screening COVID-19 obbligatoria, tra fine agosto ed inizio settembre”. Nei prossimi giorni, la direzione della RSA, provvederà a contattare gli utenti attualmente in lista d’attesa al fine di aggiornare la reale situazione di bisogno e il permanere dell’interessamento all’ingresso in RSA.

Dal 16 luglio, inoltre, anche presso la RSA “Opera Pia Magistris”, hanno preso il via le visite tra gli ospiti e loro famigliari. “Per gestire in sicurezza gli incontri – spiegano dalla casa di riposo – è stata predisposta dal Medico Responsabile apposita procedura: inizialmente è prevista una prima fase sperimentale nella quale l’incontro seguirà, di norma, una periodicità di circa 15 giorni , dovrà avere una durata massima di 15 minuti e ai diversi incontri potrà partecipare un solo famigliare/visitatore. Rimane sempre attivo il servizio di videochiamata gestito dal personale del servizio educativo”.