Valmadrera. Alloggi per anziani, approvato il progetto di fattibilità

475 mila euro per riqualificare l’edificio in vicolo Giusti

Previsto il recupero di 5 monolocali, spazi comuni e due giardini

VALMADRERA – Approvato dalla Giunta comunale di Valmadrera il progetto di fattibilità tecnica-economica funzionale a formare mini alloggi per anziani, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dell’edificio di proprietà comunale in vicolo Giusti, 10. Un intervento rientrante nel bando di Regione Lombardia ‘Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana’, grazie al quale il comune riceverà 475 mila euro.

A predisporre il progetto l’architetto Vincenzo Spreafico, che prevede la totale demolizione del fabbricato, preferendo una soluzione che conserva lʼimmagine architettonica dellʼedificio attraverso il restauro della facciata e di parte delle murature laterali, realizzando un organismo architettonico che, pur conservando la memoria storica dei luoghi, garantisca la funzionalità della struttura, valorizzandola e adibendola a funzioni residenziali.

Nell’intervento è previsto il recupero di 5 alloggi per anziani, monolocali, realizzando inoltre spazi comuni e due giardini di pertinenza. Al piano terra verrà ospitato un locale comune, collocato nel vecchio porticato coperto, con predisposizione di servizi igienici ed accesso al vano scala comuni. Dal locale comune chiuso da vetrate a tenuta, in modo tale da garantire il continuo utilizzo, sarà possibile accedere al giardino. Tutti gli appartamenti saranno raggiungibili e accessibili in conformità alle normative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche.